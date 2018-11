Los fanáticos de Boca igual armaron su propia fiesta

Fotos MARCO. El público comenzó a ingresar después de las 13 y cantó por el equipo. Luego llegó la decisión de reprogramar el partido.

11/11/2018 -

La parcialidad de Boca Juniors armó ayer un auténtico carnaval bajo el agua, mientras la lluvia arreciaba y los dirigentes de la Conmebol todavía no habían resuelto algo que parecía un secreto a voces: la suspensión del Superclásico con River Plate, por la primera final de la Copa Libertadores.

Desde temprano, los hinchas xeneizes empezaron a poblar una Bombonera cuyo campo de juego mostraba los primeros inconveninetes por los más de 75 milímetros de agua que cayeron en la ciudad de Buenos Aires desde las 7.30, y que generaron múltiples complicaciones para llegar al estadio Alberto J. Armando.

Sin embargo, la tormenta no cesó en ningún momento desde las 14.

Pero a la gente de Boca no le importaba la lluvia y empezó con la batería de hits en los que no sólo cargó a River por el descenso a la B Nacional en 2011 sino también le profirió una advertencia a su propio plantel con ese cántico que reza "Jugadores, jugadores, no se los decimos más; la Copa Libertadores de La Boca no se va".

El público ya había entrado en clima y, acto seguido, despachó sus dardos contra la Conmebol.

Pero tampoco el presidente del club, Daniel Angelici, quedó a salvo de las críticas de la gente, a punto tal que los insultos hacia la máxima autoridad también pudieron escucharse en repetidas ocasiones.

A las 15.12, en tanto, se vivió una situación que marcó el destino de la tarde: la terna arbitral encabezada por el chileno Roberto Tobar ingresó al césped que, a esa altura, mostraba charcos en ambos costados del campo de juego, inclusive cerca de la zona de los palcos.

El juez internacional recorrió la cancha, intentó hacer correr el balón y determinó que la pelota se estancaba en los sectores más anegados.

A esa altura, la parodia del árbitro Tobar estaba consumada, porque hasta el propio chileno sabía que los directivos de la máxima entidad sudamericana, en conjunto con las autoridades de ambos clubes, ya habían resuelto suspender el partido.