Fotos Estudiantes santiagueños diseñan un dispositivo para ayudar a los peregrinos que caminan por las rutas

11/11/2018 -

Estudiantes del Club de Ciencias "Madre Mercedes Guerra", del instituto homónimo, dentro de las Ciencias Naturales, y en especial la Física, exploró una forma de generación de electricidad limpia dentro del conocido "Harvesting Energy" (cosechamiento de energía, o recolección de energía), que utiliza la energía de los pasos al caminar, e idearon un dispositivo que dieron en llamar "Peregrino", con el cual ganaron el primer premio en la reciente edición de la Feria de Ciencias y Tecnologías en el rubro Clubes de Ciencias. El dispositivo "E4P step light" es un elemento de protección personal para peregrinos, que consiste en una baliza fija reflectiva y una baliza luminosa, esta última abastecida por energía eléctrica provista por el caminar del peregrino. El proyecto, que competirá en la instancia nacional del 25 al 30 de este mes en la provincia de Córdoba, fue ideado con el objetivo de "diseñar un elemento de protección personal, para peregrinos caminantes en prevención de accidentes viales", según explicaron a EL LIBERAL las estudiantes Ana Queirolo y Jimena Castaño, del cuarto año del Instituto Madre Mercedes Guerra, y el profesor Mario Peña, quien orientó a los alumnos. "Específicamente, se utilizó el efecto piezoeléctrico para poder producir energía eléctrica que debidamente almacenada puede ser utilizada en pequeños dispositivos, celulares, etc.", especificaron. Sobre qué fue lo que los llevó a pensar en un dispositivo de estas características, precisaron que "como miembros de un colegio confesional, no podemos ignorar la problemática de los peregrinos que año a año sufren accidentes de todo tipo en las rutas argentinas, pues caminan por las mismas peregrinando por su fe a diferentes santuarios y no escapan de las fatalidades". "En la unión de estas dos miradas surgió "Peregrino", un elemento de protección personal para los caminantes (E4P) que facilita su visualización en las rutas a la par de proveerle una herramienta útil durante su travesía. La misma funciona esencialmente como una baliza que es alimentada por la energía eléctrica obtenida por efecto piezoeléctrico de los muchos pasos que el peregrino da en su misión", puntualizaron. Cómo funciona "Peregrino" se basa "en el principio de piezoelectricidad, y se lo adaptó a un dispositivo hecho de silicona diseñado especialmente del tamaño de un pie normal, que se coloca en la zapatilla, y que lo fabricamos nosotros mismos en el colegio. Este dispositivo tiene dos cables que salen de la zapatilla y se conectan con una tobillera que tiene una batería donde se almacena la energía que se produce por la presión del pie en el dispositivo. De allí, se conduce esa energía hacia una pulsera reflectiva, lo que permite que la persona que lo utiliza sea visibilizada por los automovilistas, teniendo en cuenta que por cuestiones climáticas, generalmente se camina de noche", explicaron las alumnas. La energía que se acumula en la batería, "no sólo puede ser utilizada para mantener prendida la pulsera, sino también para recargar una batería de celular, o utilizarla en unas balizas que también hemos diseñado para que el peregrino lleve en la mano, para que puedan ser visualizados en la ruta". Según comentaron, todos estos elementos, la plantilla, la tobillera, la pulsera, vienen en un kit que va en un pequeño bolso con una cruz refractaria, que una vez que se coloca el dispositivo en el pie, el peregrino se lo cruza en la espalda. "La idea de nosotros es socializar esta idea, para que los peregrinos que este mes salen a Catamarca puedan hacerla, porque es muy fácil", comentó el profesor Peña. Iniciativa Para realizar este proyecto, los alumnos comentaron que se pusieron en contacto con peregrinos que habitualmente caminan a los santuarios de esta provincia y a Catamarca, quienes les comentaron sobre los riesgos que corren en el camino, ya que por lo general marchan de noche. "Una vez que lo tuvimos al dispositivo realizamos pruebas de visibilidad en la ruta, hemos hecho videos y por eso es que la baliza lumínica la diseñamos para que se la ponga en el brazo, para que no se los confunda con una moto, ya que se percibe el movimiento y el automovilista se da cuenta de que es una persona la que va por la ruta", ampliaron. El tema de la energía renovable también motivó a los estudiantes a llevar adelante este proyecto, ya que otro de los métodos que se tuvieron en cuenta fue el "Harvesting Energy", que "es toda una tendencia de recuperar energía que está desperdiciada y se produce a baja escala, para colectarla y poder utilizarla". "En definitiva, esto está planteado como un elemento de protección y seguridad personal, que se puede emplear en cualquier campo de la actividad. La puede utilizar un minero, en un operativo policial, etc.", concluyeron.