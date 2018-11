Horacio Rosatti destacó la "total independencia" de la Corte Suprema respecto del Poder Ejecutivo

11/11/2018 -

El juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti dijo que desde el Gobierno que conduce Mauricio Macri "nunca lo han llamado por un expediente", y destacó la "total independencia" del alto tribunal respecto del Poder Ejecutivo al sostener que eso "habla bien" de las dos partes.

También señaló, que la independencia es "total y eso habla bien de la Corte y del Poder Ejecutivo. Nuestra aspiración y expectativa es que se mantenga de la misma manera".

En el mismo sentido, se pronunció en una entrevista publicada por Infobae, donde amplió el contexto de la invitación presidencial al almuerzo realizado esta semana con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y la vicepresidente, Elena Higton.

Rosatti confió que cuando Macri lo propuso para el cargo, "no conocía a nadie del Gobierno. Gabriela Michetti (la vicepresidenta) me lo ofrece en su casa y me dice: Nosotros queremos un juez independiente. Le dije: ‘Mire que yo no la voté’. Me contestó: ‘Ya lo sé, pero queremos a alguien independiente’. Y acepté. Al poco tiempo me tocó el tema tarifas y muchos me dijeron que iba a votar alineado con el Gobierno, pero voté conforme a derecho", dijo el juez.

También sostuvo que "el presidente Macri se ha mostrado muy respetuoso. El juez que se siente presionado debe denunciarlo o renunciar".

"Nos pareció correcto que hubiera una representación institucional del presidente y vice (de la Corte) pero no una representación de los cinco ministros invitados. Esa forma se circunscribía a una forma protocolar y dejábamos a salvo, más allá de las interpretaciones posteriores, las características de ese encuentro", opinó.

También dijo, sobre el pago de impuesto a las Ganancias por parte de los jueces, que tiene en lo personal una "posición histórica’ a favor de esta cuestión, pero que ‘no’ puede ‘adelantar opinión" sobre un caso a resolver.