Luisa Kuliok admitió que la situación económica afecta a la industria del cine

11/11/2018 -

La actriz Luis Kuliok está filmando una nueva película "Hacer la vida", pero no quiso perder la oportunidad de participar del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo, adonde se proyectó "Soy tu karma", el filme en el que tiene una participación especial y que constituyó la ópera prima de un cineasta, que como muchos otros, apuesta a la producción pese a la difícil situación socioeconómica que vive la Argentina. Al respecto, la intérprete de la exitosa telenovela "La Extraña Dama", señaló: "No hay islas en un país. Con una política neoliberal ya sabemos lo que es, y lógicamente toca todas las áreas que desarrollan los trabajadores, incluidos los trabajadores de la industria del cine". Y agregó: "Tenemos condiciones muy dificultosas para llevar adelante lo que es la industria del cine en todos los órdenes: para tener un subsidio hay que encontrar primero un productor que pueda sostener eso para que después se ponga el dinero correspondiente. Hay que tener cómo solventarlo antes, y tampoco se ofrece tanto tiempo como había antes: en un mes o mes y días hay que hacer una película. Necesariamente se resienten las condiciones que serían las mejores, pero tenemos creadores tercos, personas tercas que seguimos adelante, que no vamos a parar y vamos a ir encontrando los caminos. De eso se trata la vida siempre". ¿Tiene esperanzas de que esto vaya cambiando? Yo espero que sí. Estamos trabajando, se tratan de perseguir y concretar leyes que puedan acompañarnos, y esperamos que se puedan crear las condiciones más nobles para que se pueda hacer un trabajo más relajado y en las condiciones que nos corresponden en todas las áreas. ¿Cómo vive el presente por el que atraviesa el cine? A mí me parece que todos los crecimientos son sumamente positivos, lo que me gusta es que todo el grupo de cineastas trabaja y lucha por los derechos y la posibilidad de narrarnos. Si nosotros perdemos lo que tiene que ver con nuestra cultura, no existimos como seres humanos. Nuestra identidad, lo que somos como pueblo se transmite a través de lo que es ficción y veo que todos están muy comprometidos en sostener eso. Desde su lugar de mujer, ¿cuál es su postura sobre la "marea verde"? Vino para quedarse, está muy instalada. Está con la gente de la campaña nacional por el derecho al aborto desde hace tantos años y luego este grito explosivo que ha surgido con las nuevas generaciones que están convencidas de que la única posibilidad que tenemos como personas es ser dueñas y estar protegidas por el Estado en los derechos que nos corresponden. Porque el derecho al aborto es un derecho de salud, es un derecho humano. El reclamo que hacemos está en la Constitución. ¿Qué piensa de la Educación Sexual Integral? Es muy importante que se implemente la Educación Sexual Integral, que está como ley, pero no se implementa en muchos lugares, y en ese sentido lo que pasa es que realmente necesitamos que se comprenda que hay un camino que está abierto y que lo que queremos es el bien. Hay un replanteo sobre lo que es realmente la vida y hay que escucharlo. Y estamos frente a los que piensan diferente, pero sin argumentos sólidos, este asunto de las dos vidas, no tiene ni solidez científica, ni solidez humanística, ni de lo que significa la salud. Nosotros de este lado tenemos muchos argumentos, del otro lado su postura está basada en un lugar de religión y la religión está bien cuando es íntima cuando tiene que ver con la fe, y la buena fe siempre involucra el bien de la otra persona, siempre, y no es lo que está pasando. ¿Cómo siente la lucha de las mujeres por sus derechos, en la Argentina y en el mundo? Es un gran momento que estamos viviendo, es una gran revolución histórica. Cuando uno ve lo que está pasando con las generaciones jóvenes, yo tengo una nieta de casi cuatro años, y veo lo que piensan y dicen, tenemos que escucharlas. Nosotras fuimos abriendo el camino, pero ellas han tomado una bandera con una potestad enorme de lo que es verdaderamente ser una persona y los derechos que nos corresponden. Esta es una lucha de derechos no de caprichos.