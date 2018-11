Lali lanza un mensaje de inclusión con "Caliente"

11/11/2018 -

La cantante argentina Lali Espósito ha presentado en Estados Unidos el video de su canción "Caliente", una colaboración con la "Drag queen" brasileña Pabllo Vittar que considera su granito de arena en favor de la igualdad y la inclusión y también en contra de la violencia en el fútbol.

"Me da orgullo ser joven en esta era y estar haciendo y ser parte de la historia", dijo Espósito durante una entrevista con Efe en Miami, donde promovió el sencillo y el video.

"Yo les voy a contar a mis nietos que viví en un momento súper distinto e interesante", señala.

La historia que quiere ayudar a escribir esta artista de 27 años es la de la revolución que se vive en el mundo, y en Latinoamérica en particular, para lograr la equidad de género y el respeto a las elecciones y la identidad de cada ser humano.

"Como artista no puedo no hacerme cargo y hablar de estas cuestiones", indicó, por eso aporta "desde un lugar positivo" a todas las causas en las que cree. Y parte de ese aporte es la elección de Pabllo Vittar como compañera en "Caliente", según deja en claro. "Para mí Pabllo representa todo lo bueno que hay que pensar en el mundo moderno", dice Espósito. "Esa magia, ese power (poder), de alguien que se transforma en lo que quiere ser y no en lo que te dicen que tienes que ser", señala.

Es un mensaje que, a su juicio, debe aplicarse a todos los que luchan porque se respete su espacio, las mujeres y la comunidad LGBT, en especial. En los últimos tres años, Vittar ha sacado dos discos y se convirtió en la primera "Drag queen" nominada al Latin Grammy. Compite este año en la categoría de Mejor fusión/interpretación urbana con el tema "Sua cara", una colaboración con su compatriota Anitta y el grupo jamaiquino Major Lazer.

Espósito asegura que desde que escuchó la canción sabía que Vittar era "la persona perfecta" para acompañarla en "Caliente", el sexto sencillo de su disco "Brava".

"No solo a nivel musical, aunque tiene ese vozarrón increíble", dice al explicar por qué lo escogió. También a "nivel social, lo que representa y su propuesta estética. Es lo que quería presentar con el tema. Tener a alguien único al lado mío y en esta canción es genial", agrega.