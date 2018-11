Wilfredo Estepa vino para mostrar todo un ejemplo

Fotos PROTAGONISTA Wilfredo Estepa, que llegó desde Rosario, será otra de las grandes atracciones del Maratón.

11/11/2018 -

Wilfredo Estepa está viviendo un momento especial. Con sus 87 años, el veterano atleta de la ciudad de Rosario tendrá protagonismo en la prueba de los 10 kilómetros y ayer visitó la Redacción de EL LIBERAL para contar sus expectativas de cara a un nuevo desafío.

"La idea de venir a Santiago para correr en el Maratón de EL LIBERAL fue porque quiero conocer nuevos lugares. ¿Cómo me entero de esta competencia? Un día miércoles por la noche, repasando la revista del Diario La Capital de Rosario, vi que había un artículo del maratón de ustedes. Yo ya me había anotado y pagado para ir a una carrera de San Nicolás, que también se hace este domingo. Me agarró el bichito y dije que quería conocer esta ciudad, y de paso correr en el Maratón. Aquí estoy y con ganas de disfrutarla mañana (por hoy)", expresó don Wilfredo que vino a Santiago en compañía de su hermana.

Para Wilfredo, el atletismo es parte de su vida hace 15 años y hoy disfruta de cada competencia como si fuera la primera vez. En este sentido, recordó que cuando era chico solía correr en el barrio donde vivía y que siempre tuvo la sensación de que pudo haber sido un buen atleta en la pista.

"Pero como pasa todo en la vida, se empieza a trabajar y todo se va dejando de lado. Tengo la dicha de decir que nunca abandoné. Por primera vez me anoté en una maratón de cinco kilómetros que organizó Gimnasia y Esgrima de Rosario, y ahí a empecé a transitar por el atletismo. Recuerdo que antes, tal vez por mi carácter, hacía los mandados corriendo y era chico", comentó.

Por su avanzada edad, Wilfredo considera que nada en esta vida puede ser un obstáculo para hacer lo que uno quiere o le gusta. "Yo admiro a aquella persona que le falta una pierna y anda con sus muletas por la calle. Ahí uno se puede dar cuenta que nada es imposible en esta vida. Todo pasa por la voluntad y la fuerza que se saca de adentro para hacer lo que uno quiere".