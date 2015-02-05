CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de noviembre de 2018
A LAS 21.30 LA VOZ ARGENTINA.
Por El Liberal
12/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CORONEL SUAREZ (R)
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN
23.00 IRON SPORT
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.57 LOS MUPPETS
08.57 KING KONG
12.43 LA LEYENDA DE HÉRCULES
14.36 GIGANTES DE ACERO
17.03 EL HOMBRE QUE CONOCÍA EL
INFINITO
19.14 KING KONG
23.00 THE KNICK 01 EPS 05
23.51 BANSHEE 01 EPS 05
TCM
07.58 LA NIÑERA
08.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.09 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 6)
09.59 LOST
11.31 LA NIÑERA
12.21 MI PERRO SKIP
14.02 BEETHOVEN 2
15.37 ROGER WATERS THE WALL
17.31 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA
MONTAÑA
19.31 LOS FEDERALES
22.00 DAÑO COLATERAL
TNT
06.20 EL CADÁVER DE LA NOVIA
07.44 TOY STORY
09.09 TOY STORY 2
10.53 LA NUEVA GRAN ESTAFA
13.06 EL VENGADOR DEL FUTURO
15.14 JURASSIC WORLD - MUNDO
JURÁSICO
17.38 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
19.58 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
00.08 MAGIC MIKE XXL
SPACE
07.22 AL ROJO VIVO
09.19 FURIA SALVAJE
11.00 EL TESORO DEL AMAZONAS
12.55 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
15.20 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
17.26 EL SÉPTIMO HIJO
19.21 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
22.00 GODZILLA
00.21 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
02.03 SOLDADO UNIVERSAL. EL REGRESO
CINECANAL
11.05 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
12.40 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
14.15 EL GRAN AÑO
16.10 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
18.10 JACK REACHER. SIN REGRESO
20.20 MOONRISE KINGDOM - UN REINO
BAJO LA LUNA
22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
23.55 EL NACIMIENTO DEL DRAGÓN
01.40 LOS ILEGALES
SONY
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
16.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 PREMONICIONES
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
*MARTES 13, A LAS 22,
EL CINECLUB MÈLIÉS
PROYECTARÁ LA PELÍCULA
“UNA ENTREVISTA CON DIOS”,
¿QUÉ LE PREGUNTARÍAS?, CON
DAVID STRATHAIRN Y BRENTON
THWAITES.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
*DOMINGO 18, A LAS 21.30,
CARLOS MARRODÁN, JESSICA
PAIVA Y CHUNI CARDOZO, EN
CONCIERTO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE
DE TANGO Y MILONGA, CON
ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO
DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE,
VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO
“CACHO” DUVAL Y PABLO
ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN
DE SOLANA Y LAUTARO, DE
LA ACADEMIA RUMORES DE
MILONGA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
*VIERNES 30, LA PEÑA DE
ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN
NOMBRE”, PANCHO MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES
(CHILE), LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),
QUINTA COPLA Y
AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y
VIERNES, DE 20 A 21.30,
SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
12/11 - 14/11 17:00 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (3D)
AVENTURA (ATP) HASTA EL 14/11
19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
12/11 - 14/11 16:00 (Cast)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)
VENOM (2D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL
MALDITO (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 14/11 22:30 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12/11- 14/11 16:20 (Cast)
OPERACIÓN OVERLOND (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11-18:20 (Cast) 19:30
(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
CAMINO SINUOSO (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
11/11- 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 19:40 (Cast) 22:10
(Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
12/11 -14/11-18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
OPERACIÓN OVERLOD
APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D
20:30 - SUBTITULADO 23:00 (SOLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO
JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:20
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS
BURN THE STAGE: LA
PELÍCULA 29-11-2018
SUBTITULADA 17:30- 19:30 21:30-