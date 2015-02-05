CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de noviembre de 2018

A LAS 21.30 LA VOZ ARGENTINA.

12/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CORONEL SUAREZ (R)

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN

23.00 IRON SPORT

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.57 LOS MUPPETS

08.57 KING KONG

12.43 LA LEYENDA DE HÉRCULES

14.36 GIGANTES DE ACERO

17.03 EL HOMBRE QUE CONOCÍA EL

INFINITO

19.14 KING KONG

23.00 THE KNICK 01 EPS 05

23.51 BANSHEE 01 EPS 05

TCM

07.58 LA NIÑERA

08.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.09 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 6)

09.59 LOST

11.31 LA NIÑERA

12.21 MI PERRO SKIP

14.02 BEETHOVEN 2

15.37 ROGER WATERS THE WALL

17.31 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA

MONTAÑA

19.31 LOS FEDERALES

22.00 DAÑO COLATERAL

TNT

06.20 EL CADÁVER DE LA NOVIA

07.44 TOY STORY

09.09 TOY STORY 2

10.53 LA NUEVA GRAN ESTAFA

13.06 EL VENGADOR DEL FUTURO

15.14 JURASSIC WORLD - MUNDO

JURÁSICO

17.38 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

19.58 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

00.08 MAGIC MIKE XXL

SPACE

07.22 AL ROJO VIVO

09.19 FURIA SALVAJE

11.00 EL TESORO DEL AMAZONAS

12.55 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

15.20 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

17.26 EL SÉPTIMO HIJO

19.21 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

22.00 GODZILLA

00.21 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

02.03 SOLDADO UNIVERSAL. EL REGRESO

CINECANAL

11.05 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

12.40 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

14.15 EL GRAN AÑO

16.10 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

18.10 JACK REACHER. SIN REGRESO

20.20 MOONRISE KINGDOM - UN REINO

BAJO LA LUNA

22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

23.55 EL NACIMIENTO DEL DRAGÓN

01.40 LOS ILEGALES

SONY

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

16.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 PREMONICIONES

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

23.00 LUCHA POR LA JUSTICIA


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

*MARTES 13, A LAS 22,

EL CINECLUB MÈLIÉS

PROYECTARÁ LA PELÍCULA

“UNA ENTREVISTA CON DIOS”,

¿QUÉ LE PREGUNTARÍAS?, CON

DAVID STRATHAIRN Y BRENTON

THWAITES.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

*DOMINGO 18, A LAS 21.30,

CARLOS MARRODÁN, JESSICA

PAIVA Y CHUNI CARDOZO, EN

CONCIERTO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE

DE TANGO Y MILONGA, CON

ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO

DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE,

VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO

“CACHO” DUVAL Y PABLO

ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN

DE SOLANA Y LAUTARO, DE

LA ACADEMIA RUMORES DE

MILONGA.

KALÚ

(AUTOPISTA)

*VIERNES 30, LA PEÑA DE

ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN

NOMBRE”, PANCHO MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES

(CHILE), LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),

QUINTA COPLA Y

AVENIDA FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y

VIERNES, DE 20 A 21.30,

SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

12/11 - 14/11 17:00 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (3D)

AVENTURA (ATP) HASTA EL 14/11

19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

12/11 - 14/11 16:00 (Cast)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)

VENOM (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL

MALDITO (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 14/11 22:30 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

12/11- 14/11 16:20 (Cast)

OPERACIÓN OVERLOND (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11-18:20 (Cast) 19:30

(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

CAMINO SINUOSO (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

11/11- 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 19:40 (Cast) 22:10

(Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

12/11 -14/11-18:30 (Cast) 21:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

OPERACIÓN OVERLOD

APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D

20:30 - SUBTITULADO 23:00 (SOLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO

JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:20

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS

BURN THE STAGE: LA

PELÍCULA 29-11-2018

SUBTITULADA 17:30- 19:30 21:30-

 
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