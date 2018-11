FÚNEBRES | 12 de noviembre de 2018

12/11/2018 -

Fallecimientos

- Lautaro Díaz

- Nemecia del Jesús Castillo

- Alberto Pineda (Frías)

- Marcelo Alejandro Farías

- Antono Avelino Jiménez (Los Núñez)

- Joann Alfredo Tévez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTILLO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Sus compañeros y amigos de la UPA Nº 2 del Bº Cáceres acompañan en este momento de dolor a su hija Soledad Castillo, Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, NEMECIA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Sus hijos Roger, Alfonzo y José, nietos Guillermo, Jorge, Claudia, Marcela y Vero, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sumamao. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 Tel 4219787.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Sus hermanos Negro, Chona, Titi y Julia participan su fallecimiento.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Hermano querido te voy a extrañar mucho y te llevaré en mi corazón eternamente hasta nuestro reencuentro. Su hermana Irena del C. Chazarreta, tus sobrinos Gustavo y Silvana Torrez Chazarreta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Su hermana Irene Chazarreta, su cuñado Prudencio Paz y su hijo Marcos Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Que en este descanso eterno, el Señor lo proteja con su mirada. Su nieto Ricardo Gabriel Pérez Chazarreta, su nieta politica Florencia Ledesma participan con dolor su fallecimiento.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Sus sobrinos Elizabeth, Sandra, Jorge, Debora y Samuel, Gustavo y Silvana, Monica y José, Susy y Jose Domingo y Ruth, Melisa y Yesica participan su fallecimiento.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Gabriel Perez Chazarreta y Florencia Ledesma, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su querido abuelo Héctor y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Rita Ledesma, Marta Barrientos y flia., participan el fallecimiento del abuelo de Gabriel y Florencia, ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz eterna.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Eduardo A. Ledesma y Mabel Córdoba, sus hijas Sandra y flia., Patricia y flia., Natalia y flia., Gabriela y Florencia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Gabriel y demás familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Rodo Sayago y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CIERI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Agrupamiento Nº 86145 Campo Amor Loreto, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Sra. Coordinadora de Itinerancia Prof. Norma Carlina Cieri. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció 10/11/18|. Sus padres Maxi y Romi, sus abuelos Pedro, Kuki, Nena y Roberto, sus padrinos Cintya y Luciano. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad servico realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

FARÍAS, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Fallecio 11/11/18|. Su esposa Luna Lidia, sus hijos José, Belén, Julita y Enzo. sus padres y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Piedad. Cob Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel 4219787.

PALENCIA, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Su esposa Ana María, sus hijos Mario, Soledad, Florencia, nietos Francisco, Virginia,. Ambar y demás familiares partic. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PALENCIA, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Sus tíos Aldo Roberto Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PALENCIA, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Farmacia Ruiz y compañeros de trabajo de Hugo Palencia, acompañan la partida de su hermano y elevan oraciones en su memoria. sus retos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares, rogando al Señor le dé el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

SUÁREZ, FABIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. "Soy las tenues estrellas que brillan al anochecer. No te detengas ante mi tumba a llorar. No estoy ahí" (Frye). Te vamos a recordar con mucho amor. Su tía Chiqui Suárez, sus primos Antonella y Fernando Graggero participan con profundo dolor su fallecimiento.

SUÁREZ, FABIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. "Vida nada me debes, vida estamos en paz". Sus tíos Zulema Suárez, Darwin Fernández, primos Lucía y Emanuel, Puly y Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZELADA, ELENA FRIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. La comisión diocesana directiva y el Movimiento Familiar Cristiano de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Graciela Coronel. Elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ZELADA, ELENA FRIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela nº 1128 Fuerza Aérea Argentina acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Mirian Coronel y ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Dres. Juan Antonio Gerbino y Juan Pablo Gerbino; Lics. José Antonio Gerbino y María Inés Gerbino invitan a la misa que se celebrará en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús el lunes 12 a las 20.30 hs al cumplirse nueve dias del fallecimiento de nuestra querida, generosa y tierna Mirta. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MANSILLA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Hace un mes que partiste al encuentro del Señor. Rogamos al Señor que descanses en paz. Sus hermanos Yoli, Nilda, Lilia y Luis, sus cuñados Eli y Hugo, sus sobrinos Diego, Mauri, Emiliana y Miguel.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

TÉVEZ, JOANN ALFREDO (q.e.p.d) Falleció 11/11/18|. Su padre Raúl Tévez, sus hnas. Jael y Laura. ahijado Cucho, abuelos, tíos y sobrinos. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Cob. Uocra. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 Tel. 4 219787.

TÉVEZ, JOANN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Hijito mio, te fuiste en un viaje sin retorno, ya estás con tu madre, descansa en paz, te amo, te amare siempre, hasta pronto. Su tía madrina Claudia Tévez, Antonio, sus primos Flavia, Patricio, Mauro y Jorgito, invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CHÁVEZ, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. Sus hijos, sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Cristo de La Banda, al cumplirse los nueve días de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (Shalito) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Hoy hace un mes que partiste al Reino de los Cielos, dejando un vacio grande en nuestros corazones, te extrañamos y te queremos, danos fuerzas para continuar, nos falta todo, no hay momentos que no estamos recordandote. Que Dios te de el descanso eterno y que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hermanos, hermanos politicos, sobrinos, primos, tíos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, La Banda.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AVELLANEDA, ENRIQUE GUSTAVO(q.e.p.d.) Falleció 11/11/18|. Su esposa Ledesma Maria Elena, sus hijos Matias, Yamila, Santiago, Florencia, Pachi y Flaco, sus Hnos. y cuñados. Sus Restos seranic inhumados hoy 10hs en el cementerio de Arraga. Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162 Tel 4 2197870.

JIMÉNEZ, ANTONIO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Sus hermanos Carlos, Severo, Berta, Rosa y Luis, primos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Núñez. Caruso Cia de Seg. SA - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PINEDA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. La comunidad educativa de la Escuela Carmen Catren de Méndez Casariego participa del fallecimiento del tío del docente de la casa Prof. Adrián Pineda. Ruegan oraciones en su memoria.