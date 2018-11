"El running me ayudó en lo que es la fortaleza mental"

12/11/2018 -

El ex basquetbolista mendocino y actual entrenador del equipo femenino de Quimsa, Mauricio Pedemonte, dijo presente ayer en el Maratón Aniversario de EL LIBERAL y destacó: "En Mendoza solía correr muchos maratones. Hoy estoy contento de estar corriendo en Santiago del Estero, compartiendo en familia una mañana deportiva. Este Maratón de EL LIBERAL ya lo había corrido hace varios años y ahora tuve el placer de volver a hacerlo".

"Esto es totalmente diferente a cuando te tocaba correr cuando estaba jugando al básquet profesional. Un tiempo después de dejar mi carrera como basquetbolista, unos amigos me arrastraron hacia el running y la verdad que lo que descubrí me sirvió muchísimo por el tema de la fortaleza mental. Eso después me ayudó en la tarea de entrenador cortando etapas y viviendo todo de otra forma", comentó "Pipío", al término de la competencia de diez kilómetros.