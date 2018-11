“Leo” Cerrizuela se dio el gusto y ganó en Especiales

12/11/2018 -

El atleta santiagueño Leonardo Cerrizuela, ganó ayer el "Maratón 120 Aniversario de EL LIBERAL" en la categoría Especiales y se fue muy feliz no sólo por este primer puesto, sino por el tiempo que hizo.

"Me voy muy contento. Feliz con este primer puesto en mi categoría y con el tiempo que hice. Estoy muy contento por cómo se dio todo. Me había propuesto disfrutar la carrera y la verdad es que la disfruté. Hice un gran esfuerzo. Me demostré que todavía sigo vigente. Ahora quiero recuperarme y disfrutar el momento", destacó el atleta capitalino.

"La agradezco a la gente el aliento que nos dio, desde la salida hasta la llegada. Este primer puesto no lo esperaba, y más aún con el tiempo. Tuvimos 16 días de lluvia en total y varios más de mucho calor. No se podía entrenar de la mejor manera, pero pude hacerlo y ganar", cerró ayer Cerrizuela, al término de la prueba de diez kilómetros.