Víctor Hugo Cajal tuvo ayer su estreno en la prueba

12/11/2018 -

El experimentado basquetbolista santiagueño Víctor Hugo Cajal tuvo ayer su bautismo en un Maratón Aniversario de EL LIBERAL. El base contó después de correr diez kilómetros cuáles fueron sus sensaciones y confesó que es muy diferente a cuando uno tiene que correr en una pretemporada.

"Es la primera vez que me toca correr el Maratón de EL LIBERAL. Desde hace varios años que quería hacerlo, pero por cuestiones de trabajo no podía o bien me encontraba afuera de Santiago. Ahora me pude dar el gusto. Compartí este momento con mi familia y también lo tomo como parte de mi entrenamiento. Estuvo pesado el clima, pero sin dudas que se puede disfrutar. Fue una linda experiencia", aseguró el "Coreano".

A su vez, destacó la competencia por su colorido y concurrencia. "La verdad es que fue una hermosa sensación correr este maratón. Es la segunda vez que soy parte de este tipo de carreras. Hace seis años me tocó ser parte del Dos Ciudades, y no tiene nada que ver con esta. Desde que uno sale y hasta que llega, siempre hay gente a los costados alentando y dando fuerzas. Es sin dudas una fiesta".

Luego, comparó el Maratón con un entrenamiento de alto rendimiento en básquet. ‘Es muy diferente cuando nos mandan a correr vueltas a la cancha a correr este maratón. Cuando uno corre por obligación, siempre le molesta. Los jugadores a veces somos quisquillosos, pero uno viene después a estas maratones y corre de la mejor manera".

Luego, Cajal cerró: "Me ayuda correr hoy diez kilómetros el hecho de haber tenido un entrenamiento de base. Hoy me estoy entrenando más para ser un recambio y no para ser un maratonista, pero ese buen estado ayuda siempre a terminar bien la competencia".