Frencia: "Decidí hacer mi carrera y correr tranquilo"

Fotos RECONFORTADO. Gustavo Frencia fue el gran ganador de la jornada y lo celebró en el podio.

12/11/2018 -

Gustavo Frencia se encontró con la victoria de manera sorpresiva, tras la descalificación de Federico Bruno, y debió subirse a lo más alto del podio en la prueba de 21 kilómetros.

El atleta riojano habló con EL LIBERAL tras recibir su premio y dejó en claro que su objetivo fue cumplir su plan de carrera.

"Decidí hacer mi carrera y correr tranquilo", tiró Frencia al explicar que la presencia de Federico Bruno obligó a los demás atletas a pelear por las restantes posiciones en la clasificación.

"Este es muy triunfo muy importante en mi carrera deportiva. Se lo dedico a todos mis familiares y amigos en La Rioja y a la gente que trabaja por el crecimiento del atletismo a nivel nacional e internacional", agregó reconfortado.

Frencia también se refirió a la sanción que recibió su colega entrerriano, que se había quedado con el primer puesto.

"Creo que la organización ha actuado de acuerdo a las leyes. Me voy feliz, sabiendo que llegué segundo pero por un tema de reglas el primero fue descalificado", fueron las primeras declaraciones del riojano de 26 años que se ha convertido en uno de los mejores fondistas a nivel nacional.

Consultado acerca de si Federico Bruno cometió un acto de rebeldía, opinó: "No sé si fue rebeldía. Quizá no estaba bien informado. Desde que vine por primera vez sabía que era obligación ponerme la musculosa y el folleto del reglamento también lo decía. No creo que haya habido rebeldía sino una mala información y una equivocación por la cual él no compitió con la musculosa del diario".

Frencia comentó haber realizado una buena preparación para esta competencia. "La primera vez que vine a correr los 21 kilómetros lo sufrí bastante. A los 10 kilómetros los pude correr bastante bien, pero ya en 21k se nota mucho la humedad. Ahora viene un poquito más preparado, vine a probarme, no quería llevarme ninguna sorpresa", comentó acerca de la influencia del clima santiagueño.

"Decidí hacer mi carrera y correr tranquilo. Se me pudo dar. Gracias a Dios quedé en el segundo lugar, pero por un tema de reglas lo descalificaron al primero", explicó claramente feliz con su actuación.

Frencia también elogió a Bruno. "Fede es un atleta con mucha proyección mundial. Estoy muy contento por estar compitiendo con él y probando mi nivel", indicó reconfortado.

Por último, agradeció a toda la gente de Santiago que se despertó temprano para poder ver el paso de los atletas y para alentarlos a terminar el recorrido a pesar de las elevadas temperaturas. También aseguró que el próximo año vendrá aún mejor preparado con la intención de lograr otra victoria.