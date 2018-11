Miguel Maza volvió a dar pelea en Santiago

12/11/2018 -

El atleta jujeño Miguel Maza, fue segundo en los diez kilómetros del maratón ‘120 Aniversario del Diario EL LIBERAL y tras la prueba, se mostró muy satisfecho con su performance.

‘Me voy muy feliz por haber cumplido con el objetivo propuesto. Venía con una enfermedad que no me dejaba estar en la mejor forma. No me podía recuperar y a esta carrera casi que la daba por perdida. Pero pude salir y dar todo para seguir adelante y me quedo con un segundo puesto que me deja feliz’.

A su vez, Maza expresó: ‘Tuve una buena carrera. Traté de ponerme como objetivo ganarle a Dávila, el chico de La Rioja, que venía teniendo una excelente performance. Lo pude hacer y quedé a muy pocos segundos del primero, así que me voy muy contento’.

El jujeño también habló del calor: "‘Sinceramente, al calor recién lo sentí a partir del kilómetro ocho. Pero yo soy del Norte y estoy acostumbrado a este clima. Además, en Jujuy me vengo entrenando con calor, así que no me afectó demasiado".

"La gente aquí es muy amable. Durante todo el trayecto te apoya y te trata de levantar. Eso es muy bueno para un atleta. No creía que podía codearme con Fabricius y Dávila, que andan realmente muy bien y son excelentes atletas. Estar ahí junto a ellos es una gran emoción. Me sube mucho el ánimo’, cerró ayer el jujeño Maza.