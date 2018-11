Ivanna Herrera fue la mejor santiagueña e hizo podio

12/11/2018 -

La atleta bandeña Ivanna Herrea volvió a inscribir su nombre en el podio. La destacada atleta no ocultó su felicidad por haber logrado un brillante segundo lugar en el Maratón 120º Aniversario del Diario EL LIBERAL. "Feliz por el logro. Pero la verdad que en esta oportunidad me tocó vivir una carrera durísima, como nunca antes me había pasado. He sentido mucho el calor, fue en la edición que más lo sentí de todas las que corrí. Aún así me siento muy feliz porque con esta prueba estoy arrancando mi última etapa competitiva porque en noviembre, diciembre y parte de enero vamos a viajar fuera de la provincia a competir" comentó. Luego, Ivanna Herrera aseguró que el esfuerzo no fue en vano y que al final de todo disfrutó un montón su podio como la mejor santiagueña, siendo ello un punto a su favor. "He tenido un año increíble en lo personal y en lo deportivo en todo el país. Y bueno hace rato que nos preguntábamos con las chicas de Santiago si cuándo íbamos a ocupar los podios nosotras y no las de afuera, y bueno se dio. Trabajo mucho para poder tener éxito. Me acompañan un grupo de profesionales y mi familia siempre",dijo.