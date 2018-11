Landers: "Salí a dar pelea y se me dio el triunfo"

12/11/2018 -

Se dedica al atletismo desde hace poco más de un año y ayer se dio el gran gusto en Santiago. Agustina Landers vino desde Yerba Buena, provincia de Tucumán, para quedarse con la victoria en la distancia de diez kilómetros entre las damas. Fue la primera mujer en terminar la carrera y al final, desató toda su alegría.

Tiene 22 años y es estudiante de la carrera de Nutrición. Tras el triunfo en el maratón "120 Aniversario del Diario EL LIBERAL", Agustina expresó sus sensaciones y destacó el resultado obtenido.

"La verdad que me vengo preparando fuerte a lo largo del año como para tener buenos resultados. Ese trabajo duro me dio la confianza necesaria para poder creer en que podía ganar. Ahora estoy disfrutando este momento. Salí a dar pelea y se me dio este primer puesto".

Con respecto a las altas temperaturas, Agustina Landers afirmó: "Sabía que el clima podía ser un aspecto a tener en cuenta y la verdad que fue así. El calor estuvo complicado. Se sintió, pero por suerte pude mantener el ritmo y ganar así la prueba. Por eso me voy feliz".

"Corro desde hace poco. Hace un año aproximadamente que comencé a entrenar más específicamente y enfocada en el atletismo", contó ayer la tucumana.

A su vez, Landers remarcó: "Con respecto al tiempo que hice no me voy muy conforme, podría haber estado mejor, pero es cierto que el clima juega su papel, entonces no me preocupa demasiado. Sabía que no era una competencia para venir a bajar mi tiempo por varios factores, pero me voy igual muy contenta. Vine a dar pelea y me llevo un primer puesto".

Y la atleta continuó: "Me llevo de Santiago una linda experiencia y con felicidad por este triunfo".

Por último, Agustina confesó: "Soy estudiante. Estoy cursando la Licenciatura en Nutrición. El año que viene es mi último año y siempre busco que esa parte tenga que ver con el deporte. Esta victoria me pone feliz y se la quiero dedicar a mi novio, que vino conmigo y fue parte también de la competencia’, cerró ayer la oriunda de Yerba Buena.