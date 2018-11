Fabricius: "Esta es la mejor carrera del Norte"

Fotos LOGRO. El atleta catamarqueño Marcelo Fabricius tuvo un gran ritmo y ganó de buena forma la prueba de los 10km.

Ya sabía lo que era ganar en Santiago del Estero y ayer se dio otra vez el gusto. El catamarqueño Marcelo Fabricius ganó de manera impecable el maratón "120 Aniversario de EL LIBERAL" en la distancia de 10 kilómetros y tras la competencia se mostró feliz por esta victoria.

El atleta de 25 años se refirió a lo que fue la competencia y contó cómo fue esta nueva experiencia.

"Estoy muy contento por volver a ganar esta competencia. Vine a competir de la mejor manera y a ver cómo podía resultar esta experiencia nueva aquí en Santiago. Y la verdad que ganar la carrera fue un plus. Fue muy dura, iba muy ahogado en los primeros kilómetros y recién en los seis o siete pude despegarme del pelotón. No sé qué pudo ser. Me parece que fue porque largué demasiado rápido", dijo el catamarqueño minutos después de consagrarse ganador de los 10 kilómetros.

"Es cierto que corrí acá ya varias veces, pero creo que eso no representa ninguna ventaja. Yo soy muy malo recordando circuitos además, ja. Pude mantener después un ritmo y eso me llevó a ganar. No creo que haya ganado porque ya vine otras veces", opinó Fabricius.

Seguidamente, el oriundo de San Fernando del Valle de Catamarca, destacó el maratón de EL LIBERAL como una de las mejores competencias.

"Para mí esta es la mejor carrera del Norte, reúne muchísima gente y es muy importante a nivel nacional. Aquí está presente buena parte de Santiago del Estero y los mejores atletas de la región. Estar acá es un gusto y ganar la competencia sin dudas que es algo que me llena de orgullo", expresó.

Con respecto al clima, puntualizó: "Aquí es otro tipo de calor en relación al calor que tenemos en Catamarca. Es más húmedo y a la hora de correr sin dudas que se siente".

Presente

Por último, Fabricius dijo que no llegaba en su mejor momento, luego de sufrir una lesión que lo obligó a estar parado un prolongado tiempo, pero que este triunfo le da las fuerzas necesarias para recuperar el terreno perdido.

"Lo importante es volver a competir, estoy muy contento por el triunfo. Venía de una lesión y no me podía poner bien. Por suerte se me dio y en una carrera tan importante. Aquí cada año se ve más gente y es para destacar. Por eso quiero felicitar a la organización", cerró el catamarqueño, flamante ganador en los 10 kilómetros.