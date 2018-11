A los 89 años, Héctor Alterio se sigue subiendo a las tablas del teatro

12/11/2018 -

A sus 89 años, el actor argentino Héctor Alterio continúa pisando los escenarios, en los que debutó en 1948, por lo que este año cumple 70 sobre las tablas, pese a lo cual proclama que sigue con ganas pues "este oficio es lo único que tengo", aseguró en una entrevista con Efe, en la que recordó que el 23 de noviembre, en el Teatro Joventut de L’Hospitalet de Llobregat formará parte del espectáculo "Como hace 3.000 años".

"Llevo setenta años en las tablas, haciendo de todo, desde obras buenas, a otras malas o regulares. Desde que tengo uso de razón que estoy allí y creo que no tengo otra alternativa que seguir, porque el oficio es lo único que tengo. Si me quedo sin eso, no tengo más remedio que estar pendiente de mi jubilación", señaló. Preguntado por sus proyectos, Héctor Alterio contó que tiene previsto seguir con esta función, con compromisos cerrados en varios teatros españoles hasta el año que viene, mientras que de cine, "por el momento no hay nada, aunque ha habido algún proyecto, que se ha pospuesto y que igual se retoma el próximo año".