Fernando Dente sintió la necesidad de decir en público que es gay

"Hoy me empieza a hacer ruido que mi elección sexual también quede encerrada ahí cuando no hay nada que proteger o resguardar en quien soy", escribió el cantante y actor Fernando Dente en su cuenta de Instagram y siguió: "Por si no se entiende: ¡Soy gay! Creo que ya todos lo sabían y sino, ahora lo saben. Y estoy muy orgulloso de ser quien soy porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos".

Antes había señalado en ese mismo texto con el que sorprendió a sus seguidores: "Hace muchos años que mi sexualidad dejó de ser un ‘tema’ en mi vida. Si bien en algún momento lo fue, sobre todo de chico cuando sentía que algo ‘fallaba en mi’ por ser distinto". Pero, según remarcó, hubo un momento en el que decidió empezar a ser honesto con sus sentimientos. "En mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito público no fue siempre así. Si bien sigo creyendo absurdo salir a aclarar ciertas cosas (nadie sale a aclarar que es heterosexual) me empieza a hacer un poco de ruido esto de ‘evadir’ un tema que es una de las cosas que me definen como la persona que soy y que me gusta mucho ser", explicó Dente, quien además admitió: "No sé si será la última vez que hable de esto públicamente pero estoy seguro que es la primera. Y siento que estoy dando un paso muy bueno".