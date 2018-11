La serie "La Caída" podría tener una segunda temporada

12/11/2018 -

Gabriel Corrado protagonizó este año "La Caída", la serie que compartió en la TV Pública con Julieta Díaz, Juan Leyrado y Claudia Lapacó, y que según adelantó en el programa radial "Modo sábado", podría tener una segunda temporada. "Es una temporada muy potente. Para mí fue muy lindo que me hayan llamado para hacerlo. El personaje que yo hice en ‘La Caída’ es un personaje que en otro momento no me lo hubieran ofrecido. Me encantó que me lo hayan ofrecido. Me encantó que también alguien piense en mí para un personaje distinto al héroe", remarcó.