Kuliok: "Siempre me ha gustado el riesgo de hacer roles arriesgados"

12/11/2018 -

Luisa Kuliok ganó el premio como Mejor Actriz de Reparto por su personaje Amanda en el filme ‘Soy tu karma’, que compitió en el 4º Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo. Esta es la segunda vez que Luisa gana un mismo galardón en la muestra cinéfila. El anterior fue en el 2016 por su trabajo en "Primavera". En su entrevista con EL LIBERAL habló de Amanda.

¿Es desencadenante tu rol de Amanda en "Soy tu Karma"?

De alguna manera sí es desencadenante, pero en realidad dentro del guión el significado del personaje es importante. En cuanto a las escenas es más una participación especial la que he hecho con mucha alegría porque es una primera película de un cineasta que me convocó, y a mí me parece que siempre que uno puede tiene que acompañar los nuevos intentos.

¿Cómo será el personaje de "Hacer la vida"?

En "Hacer la vida" tengo que hacer un personaje muy diferente a todos los que transité tanto en cine, como en TV y en teatro, y a mí me obliga a transitar una cantidad de matices muy diferentes. Eso me parece fantástico.

¿Cómo lográs salir de la zona de confort para asumir roles jugados?

No me gustan las zonas de confort. Y si se ve lo que hice en televisión, nunca me quedé con un personaje único. El abismo que hay entre Victoria Escalante de "Amo y Señor", la muchacha que era Némesis en "Venganza de Mujer" y hablaba en correntino, o a "La Extraña Dama" son personajes diferentes. Siempre me ha gustado el riesgo de tomar composiciones, teniendo en cuenta valores muy sólidos que son los que a mí me gusta tener en la vida. Yo no me pongo nunca como un ejemplo de nada, todos tenemos luces y sombras, pero hay un camino que a mí me gusta seguir y es el intentar siempre lo mejor, el crecimiento y lo hago como actriz y como persona, con aciertos y errores. Han sido siempre personajes que han podido dejar una reflexión sobre lo que somos como seres humanos.