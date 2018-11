Brandoni: "Mi obra maestra me hace sentir orgulloso de haberla hecho"

12/11/2018 -

"Mi obra maestra" fue la gran ganadora del 4º Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo al ser ungida como "Mejor Película", mientras que su protagonista, Luis Brandoni, se llevó el galardón al Mejor Actor Principal. De esta manera, la producción dirigida por Gastón Duprat sigue obteniendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. El conseguido en Las Termas se suma al "Premio del Público" que logró en el Festival en Valladolid (España) y la ovación en el reciente 75º Festival de Cine en Venecia.

La trama narra un arriesgado fraude en el mundo del arte, en paralelo con la historia de amistad que une a los dos personajes principales, que no coinciden en casi nada, sus universos e ideas son opuestas, lo que genera constantes peleas y desencuentros entre Arturo (Guillermo Francella), un marchand de arte sofisticado, y Renzo (Brandoni), un artista plástico talentoso y un poco salvaje, en decadencia y que detesta el mundo social del arte y vive muy precariamente.

Brandoni, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, resaltó la obra fílmica de Gastón Duprat y aseguró que a Las Termas no venía desde el 2006, cuando llegó en gira teatral con "Justo en lo mejor de mi vida". "Encontré una ciudad muy linda y me alegro que siga vivo el Festival de Cine", resaltó.

¿Cómo vive esta gran aceptación que tiene "Mi obra maestra", tanto en el festival de Las Termas como en otras muestras cinéfilas del mundo?

‘Mi obra maestra’ es una gran película. Tuvo muchos sucesos. Está por encima de los 740 mil espectadores. De modo que estamos encantados de la vida. Es una película que me hace sentir orgulloso de haberla hecho. Es muy lindo el libro, se trabajó mucho. La posibilidad de que la película sea una buena película es con un buen guión. Estoy agradecido por la invitación que me hicieron para venir a Las Termas y por el galardón obtenido.

¿Qué nos puede hablar del último filme con Campanella?

Todavía no lo vi. Hace poco se supo el título, "El cuento de las comadrejas", pero aún no la hemos visto. Según sus propias declaraciones parece que es un bueN filme y debe ser así porque Campanella es un gran director de cine.

A propósito de Campanella, ¿repondrá con él como director la obra teatral "Parque Lezama"?

Vamos a ver. Esperemos que sí. Hay una posibilidad de volver a hacerla subir a escena. Seguro que será en abril o mayo del 2019. Va a ser un lindo regreso porque fue un espectáculo hermoso (trabaja junto con Eduardo Blanco). Hicimos más de 820 funciones de ese espectáculo.

¿Vuelve a la TV?

No, no tengo nada. No es algo que en este momento me apetezca. No tengo tiempo.

¿Cómo va el rodaje de "La noche de la usina", con libro de Eduardo Sacheri y protagónicos suyo y el de Ricardo Darín?

Muy bien. Mañana (por hoy) continuaremos filmando esta nueva película (son dirigidos por Sebastián Borensztein y en donde Brandoni vuelve a hacer dupla con Darín después de su trabajo televisivos en "Mi cuñado") que me llevará nueve semanas. Ya llevamos cuatro semanas. Nos queda cinco semanas más. Hasta fines de diciembre voy a estar atareado. Es muy atractiva la película, va a ser trabajoso, una película que nos va a llevar nueve semanas. Hace mucho que no trabajo con Darín, hace diecisiete años.

¿Cómo lo ve al cine nacional?

Muy bien. El cine nacional tendrá un año esplendoroso no solo porque hay una cantidad importante de película sino porque hay un número importante de espectadores. Vamos a tener un porcentaje, por sobre el total de las películas, muy alto. Así que va a ser un gran año para el cine argentino, contrariamente a lo que dicen otros, pero yo sé lo que digo.