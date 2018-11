Olímpico organiza el torneo internacional "Confraternidad 2018"

Hoy 19:42 -

Los días 17 y 18 de noviembre se disputará el certamen amistoso internacional “Confraternidad”, destinado a la categoría U15. El evento, organizado por Olímpico, contará con la participación de 10 equipos, entre ellos el Colegio San Juan Evangelista proveniente de Chile.

Al respecto, Julián Pagura, Jefe de Cantera de Olímpico, explicó que “la premisa de este encuentro pasa por mejorar la competencia, fortalecer los lazos de amistad entre equipos de nuestra zona y compartir la experiencia inigualable de socializar varios días con chicos de otro país, con diferentes costumbres, lenguaje y donde seguramente la amistad es lo que va a reinar en esos días de intercambio cultural”.

En relación con el espíritu del encuentro, Pagura agregó: “Se trata de un torneo de básquet para el desarrollo y crecimiento de los jugadores, no para salir campeones del mundo. Nada, ni nadie estará justificado a protestar, hablar en malos términos y faltar el respeto a nadie”.

EXPLICACIÓN DEL TORNEO:

* Cada equipo estará compuesto por 12 jugadores, con la posibilidad de tener dos refuerzos categoría U16 (año 2002).

* Se jugarán 4 cuartos de 10 minutos cada uno cronometrado, no habrá entretiempo y entre cuarto y cuarto el tiempo es 2 minutos de intervalo.

* Juegan todos: Primer Cuarto 5 jugadores, Segundo Cuarto: 5 jugadores distintos al primero y los 2 jugadores que no entraron (podrán entrar uno en cada uno de los primeros cuartos) tendrían que jugar obligatoriamente algunos minutos en los cuartos restantes. No existe la posibilidad que al término de un partido un chico no haya jugado, todos los que están en planilla deberán entrar a la cancha obligatoriamente.

* Cualquier jugador y/o entrenador que no ayude al espíritu del encuentro, realizando gestos, quejas, hablando fuera de los parámetros normales, será expulsado directamente del torneo, teniendo los organizadores esa facultad junto con los árbitros del partido en cuestión. La misma decisión se tomará con familiares o personas de la tribuna que no se comporten dentro de los parámetros normales.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Del torneo participan 10 equipos, quienes se inscribieron y llenaron el cupo en solo dos días de lanzada la propuesta.

Colegio San Juan Evangelista (Chile), Red Star (Santiago del Estero), Juventud BBC (Santiago del Estero), Huracán (Santiago del Estero), Juventud (Quimilí), Quimsa (Santiago del Estero), Olímpico Blanco (La Banda), Olímpico Negro (La Banda), Belgrano Verde (Santiago del Estero), Belgrano Blanco (Santiago del Estero).

Cabe aclarar que el torneo no tiene costo para los equipos participantes. Para ingresar a ver los partidos se abonará una entrada por día de $50 para todos los partidos (15 partidos por día) más un alimento no perecedero que se entregara a comedores de la ciudad, como ya lo viene haciendo partido a partido de Liga Nacional el Club Ciclista Olímpico.

El torneo estará arbitrado por entrenadores y colaboradores. Habrá servicio de bufet (Brunos Bar, ubicado en el predio del club) y el quiosco del estadio.