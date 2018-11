Fotos Néstor Llanos: “Ahora tendré que pagar el asado”

“Nunca imaginé ganar los $200.000, el año pasado ganó un amigo de apellido Tévez y todos nos alegramos aquella vez, pero nunca se me cruzó por la cabeza que ahora me iba a tocar a mí”, confesó Néstor Elvio Llanos.

Más adelante precisó que “la alegría que tengo es descomunal al igual que mis amigos y mi familia, fue un momento hermoso”.

En cuanto a qué hará con el premio, Néstor indicó que “primero ayudaré a mis hijo, luego cambiaré la camioneta para mi panadería que nos está haciendo falta y de lo que no me podré salvar es de pagar el asado ya que de todas partes me pidieron, por lo que tendré que cumplir lo solicitado”, finalizó entre risas.