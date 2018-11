FÚNEBRES | 13 de noviembre de 2018

13/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

Mirta del Valle Corvalán

Susana Beatriz Arévalo

Berta Lazarte de Moya

Petrona Viviana Peralta (Dpto. Silípica)

Marcela Liliana Díaz de Cáseres

Daniela Alejandra Juárez

Minesio Tévez (Campo Gallo)

Mario Ernesto Benavidez (La Banda)

Néstor Andrés Ponce (La Banda)

Marcia Graciela Basbús de Brizuela

Néstor Adrián Santillán (Loreto)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AREVALO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 11/11/18|. Sus Padres Marcelo y Primitiva ,sus hijos Walter, Alejandro, Micaela, Jonathan y Belén, sus Nietos, Nuera, Sobrinos y Cuñado. Sus Restos fueron inhumados En El Cementerio Parque el Descanso. Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162 Tel. 4219787.

BASBUS DE BRIZUELA, MARCIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposo Juan Carlos Brizuela, sus hijos Carla, Guillermo Brizuela, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo Av. Rivadavia 323.SERV. EMPRESA SANTIAGO.

BASBUS DE BRIZUELA, MARCIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. "El Señor es mi pastor... En lugares de delicados pastos me hará descansar..."(Sm. 23 La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Guegui y acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en la tristeza de la partida.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Con mucha tristeza participa su fallecimiento José Luis Jensen. Acompaña a toda su familia en estos momentos de dolor.

CHAZARRETA, HÉCTOR CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Los Directivos de la Empresa Del Tejar S.A. José Luis Jensen y María Angélica Urueña Zain; y el personal Administrativo, Técnico y de Obra participan el fallecimiento del padre de su colaboradora Patricia Chazarreta. Elevan una oración en su memoria.

CIERI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento del padre de la coordinadora Prof. Carlina Cieri. Elevan una oración en su memoria. Choya.

CIERI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Abrazamos en el dolor y la oración a mis íntimos; Carlina, Yudith y Carlitos por tan irreparable pérdida. Pedimos resignación cristiana para que sus hijos y familiares. Pablito Llanos (Suncho Corral).

CORVALAN, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Sus Hijos Andrea, Mario y Mirta, hijos Pol. Natalia y Daniel,nietos Lisandro, Barbara, Santiago, Maxi, Fátima y Nahir y de mas Familiares. Sus Restos fueron Inhumados en el Cementerio Parque de La Paz. Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162 Tel. 4219787.

DÍAZ DE CÁSERES, MARCELA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposo Alberto Caseres sus hijos Elena, Mara, Facundo, Florencia, sus nietos Emiliano, Ignacio , Milei, Leo sus padres Orlando Liliana sus hnos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 Horas en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

FARÍAS, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Fallecio 11/11/18|. El Grupo Alco Sumampa, despidieron con profundodolor a su querido compañero y ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, DANIELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposo Arturo Silva sus hijos Nahuel, Pricila Sonia, su nieta Olivia su mama lilia y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LAZARTE DE MOYA, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Sus hijos Liliana y Pascual Moya, sus hijos pol. Victor Cabrera y Marisa Jarosky, sus nietas María Constanza y María Guadalupe Cabrera participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LAZARTE DE MOYA, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|.

Negri y Toño Cabrera, participan el fallecimiento de la Madre politica de su hermano Gringo. Elevan oraciones en su memoria.

PALENCIA, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/18|. Sus primos Chochi, Pichona y Cacho Castillo, sus sobrinos Marta Corpas y Luis Carlos y flia participamos con mucho dolor su fallecimiento y oramos por tu eterno descanso.

RODRÍGUEZ, BERNARDO (Rica) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposa Leticia Galván, sus hijos Néstor, Rubén y Marcela, sus nueras Mabel y Karina, sus nietos Ricardo, Fernando, Erika, Liz, Leonardo y Rocío, su bisnieta Pía, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en sumemoria.

RODRÍGUEZ, BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposa Lety, sus hijos Nestor, Ruben, Marcela, hijos pol. nietos y su bisnieta participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, BERNARDO (Rica) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su hija Marcela y su nieta Liz participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en sumemoria.

RODRÍGUEZ, BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Compañeros de su hija Marcela de la Escuela Nº 33. Vice Directora Ruth Ruiz, personal docente y de maestranza, pñarticipan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. La Comision Cooperadora de la Escuela N' 33 Nuestra Sra. de la Mercedes, acompañan a la Sra. Directora Lic. Marcela Rodriguez ante la perdida de su Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. La Sociedad Sirio Libanes de Suncho Corral participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Miryan Susana Moreno, Edgardo Unzaga Moreno, participan con profundo dolor y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Edgardo Daniel Unzaga, participa con profundo dolor la partida de la hermana de su intimo amigo y hermano Pablo Silva y flia,.acompaña a toda su familia y ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, FABIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Organización Amparo y sus colaboradores acompañan en este momento de pesar a la familia de Laura Suarez por el fallecimiento de Fabio.

VALOY, IVANA JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. El Departamento de Educación Física del colegio del Centenario participa con profundo dolor al cumplirse 9 días del fallecimiento de la sobrina de su compañera Mimi Suarez y ruegan una oración en su memoria.

BENAVIDEZ, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposa Ana Maria Trejo, hijas Paula, Raquel, Irene, h. pol. Ricardo, Javier, Aldo, nieto, hnos y hnos. pol. part. su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cemenerio La Misericordia. C.D. Belgrano 532. Sala velat. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BENAVIDEZ, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Angel Saad y Sra. Susana e hijos Eduardo y María Susana con sus respectivas flias, participan el fallecimiento de su entrañable amigo, con quien compartimos diariamente gratos momentos. Adios, espero que Dios te tenga en la gloria eterna.

BENAVIDEZ, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Angel Saad y secretarios de la Agencia de Tombola Carla y Ariel, como así también amigos que solian estar juntos con esa maravillosa persona. Rogamos oraciones y acompañamos a su familia en este duro momento. Rogando oraciones en su querida memoria.

BENAVIDEZ, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Los dueños del Super Doña Luchy y empleados, participan el fallecimiento de su cliente y amigo Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, NÉSTOR ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposa Cali Achaval, sus hijos Carlos, Jesús, Marta ,Feliciano, Andrés, h. políticos nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

TÉVEZ, JOANN ALFREDO (q.e.p.d) Falleció 11/11/18|. No hay palabras para expresar este momento, en un minuto cambiaste la página de nuestras vidas. Todos tus sueños y proyectos te lo llevas al Cielo a compartir con los ángeles que te regocijarán en sus brazos. !!Mi Hijito querido!! sigue soñando, sigue cantando, siempre estarás en nuestros corazones, te amamos por siempre. Sus tíos Lorena y Ricky, sus primos Emilio, Celeste, Milagros y Pipi, sus sobrinos Benjamín y Sebastián, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

TÉVEZ, JOANN ALFREDO (q.e.p.d) Falleció 11/11/18|. Sus tíos Olga y Gringo, sus primas Claudia, Gise , Vivana Cofrancesco y Manuel Contreras participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

TÉVEZ, JOANN ALFREDO (q.e.p.d) Falleció 11/11/18|. La Comunidad educativa Escuela 411 Francisco Morales, participan con dolor el fallecimiento del sobrino de la Prof. Edit Lorena Tevez. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, JOANN ALFREDO (q.e.p.d) Falleció 11/11/18|. Amigos de su prima Claudia: Carla y Leticia Lescano, Jorge y Jose Carabajal, Esteban Montes Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

PERALTA, PETRONA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su hija Yamila Peralta su padres Felipe Peralta Maria Ramos sus hnas Sonia, Claudia, Pedro , Faviana, Mariano, Jorgelina, sus tios Elena, Juan, Leo y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas Cementerio de Nueva Francia. Dpto. Silipica. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PINEDA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 96 Pedro Medrano de El Tasial participa con dolor el fallecimiento del tío de la docente Stefanía Pedernera. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SANTILLÁN, NÉSTOR ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposa Andrea, sus hijos Mirta, Martina, Marisa, Yolanda, Pablo, Mariela y Noni. Sus Restos Serán Inhumados Hoy 11hs en el Cem. Sauce Solo Dpto. Loreto Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL 4219787.

TÉVEZ, MINESIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Su esposa Elsa Miranda sus hijos Marcela, Silvia, Liliana, Enzo, Victor h. politicos nietos y sus hnos Guillermo , Nilda Virginia, Norma, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de San Francisco, Campo Gallo. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

PAZ SAAVEDRA, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/13|. Muy dolorosa tu partida, tu ausencia llena nuestros ojos de lágrimas aflije nuestro corazón. Descansa en paz. Tu esposa, tus hijos y nietos invitan a la misa al cumplirse 5 años de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.

REINOSO, JULIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/16|. Su familia invita a la misa, al cumplirse 2 años de su desaparición física, que se oficiará en la parroquia Santo Cristo, barrio Mosconi, hoy a las 20.30 hs.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Dios solo lleva lo mejor, el Señor lo miró cansado, y que no se iba a curar, lo estrechó entre sus brazos y le susurro, ven conmigo. Con lágrimas en los ojos, lo vimos desvanecer y aunque lo amábamos tanto, no lo logramos retener. Su corazón de oro, dejo de palpitar y sus manos laboriosas, pudieron descansar Dios, desgarrándonos el alma me demostró que solo se lleva lo mejor. Su esposa Mary, sus hijos Vero y Coco, nietos, hijos políticos y demás familiares invitan a la misa que se realizará el 13/11/18 al cumplirse 9 días de su fallecimiento en la iglesia Catedral Basílica a las 20:30hs.

DIAZ, REYNALDO RENÉE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. "Desde el cielo alumbrarás el camino de nuestras vidas, nunca te olvidaremos porque siempre te llevarremos en nuestros corazones". Te amamos. Su esposa Nélida Fajardo, su hija Karina, hijo político Pablo, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, BARTOLOMÉ (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/03|. Por siempre presente en cada momento de nuestras vidas. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apostol con motivo de cumplirse 15 años de su fallecimiento.