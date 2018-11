Astelarra se metió en la historia del Maratón

13/11/2018 -

Mario Díaz también habló de su compañero inseparable: Pablo Astelarra, quien el domingo corrió los 21 kilómetros del Maratón Aniversario.

"Pablo ha marcado un hecho histórico, porque ha sido el primer atleta no vidente en correr los 21 kilómetros de EL LIBERAL. Y se está preparando para una competencia muy importante. De hecho es el mejor representante santiagueño que tenemos", comentó reconfortado.

"No solamente ha logrado esto sino que también ha logrado correr y alcanzar el subcampeonato para no videntes. Ahora está yendo a participar con los mejores tiempos de Sudamérica en la categoría No Videntes en la Miss One dentro de dos semanas y EL LIBERAL formó parte de la preparación para él. Eso sería el cierre de la temporada para Pablo", manifestó.

Por último, destacó: "También está dejando una estela positiva, porque todos los jóvenes como él también están compitiendo. De hecho, largamos detrás de los chicos no videntes que corrieron los 10 kilómetros y que estaban cumpliendo la segunda participación", cerró.