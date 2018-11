Mario Díaz y su visión: "Si la sociedad tiene reglas, el deporte también las tiene"

Fotos INSEPARABLES. Mario Díaz, junto a Pablo Astelarra, el primer atleta no vidente en correr los 21 km.

13/11/2018 -

El Lic. Mario Díaz se ha convertido en un libro de consulta permanente en preparación física, pero además tiene una gran experiencia en eventos nacionales e internacionales.

Ayer, Mario visitó EL LIBERAL acompañado por Pablo Astelarra, y consultado con respecto a la descalificación de Federico Bruno por incumplimiento del reglamento oficial de la prueba.

"Yo creo que los reglamentos se han hecho para cumplirlos. Lamentablemente cuando más logros hayas tenido, menor es el sesgo de error que tienes que tener. Esto en lo personal, profesional y deportivo. Cuando vas a buscar un rédito económico detrás de una competencia, tienes que tomar todos los recaudos posibles", expresó inicialmente el destacado triatleta santiagueño.

"Es simple. Todos esos detalles también tienen que ver con la organización, que por eso pone un reglamento de antemano que hay que cumplirlo. Es simplemente saber que hay que cumplirlo. No es que ha hecho cortada ni nada. Si es parte del reglamento se incurre en una descalificación, producto de lo que diga el reglamento ¿qué decisión va a tomar al respecto? Si hay algo que está puesto reglamentariamente es para cumplirlo", agregó convencido.

Mario Díaz extendió su explicación con un ejemplo. "Eso pasa en cualquier deporte. En un partido de fútbol, cuando alguien infiere en un reglamento y es expulsado, y bueno... Es expulsado. Lo que nosotros tenemos que dejar bien en claro es que el deporte está reglamentado porque es una microscópica parte de desarrollo social. Si la sociedad tiene reglas, el deporte también las tiene. Si nosotros inferimos de una manera contradictoria a las reglas, los valores y las normas de la sociedad, incurrimos en algo que no está de acuerdo con las normas y por ende tenemos una penalización o una sanción. Y lo mismo pasa en el deporte", explicó.

El también propietario del gimnasio IronSport pidió poner el foco en lo realmente importante. "No hay que generar polémica de esto porque la verdad que es muy simple. Valoremos como hecho social y deportivo que lo más importante es que EL LIBERAL pone dinero, cosa que muy pocas carreras se pone a nivel del país y tenemos la oportunidad de traer gente, que trate de dejarnos también un mensaje no solamente del rendimiento sino también de ser caballeros y aceptar las reglas y condiciones que pone la organización", señaló.

Mario continuó con otro ejemplo. "Pablo (Astelarra) me enseña y de hecho también tengo que aprender como guiarlo. Hay un reglamento y si un juez me ve que estoy corriendo adelante de él y me tracciono, quedo automáticamente descalificado. Y es un reglamento que lo tenemos que firmar en la categoría. Si hago eso o hacemos, quedamos descalificados", comentó.

"Me parece que esto hay que tomarlo como un aprendizaje para todos aquellos que realmente van a buscar un podio, a mejorar sus tiempos y aparte de eso buscan el premio en dinero que me parece espectacular que se motive, porque hoy recibir dinero es importante para poder comprar un par de zapatillas y me parece fenomenal que se haga eso. Ahora, también respetemos a la organización porque no todas las organizaciones pueden poner premios para deportistas amateurs. Entonces, empecemos a generar consciencia de esta toma de decisión y no que sea negativo. ¿Por qué nos vamos a sentir culpables de descalificar?", indicó.