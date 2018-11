Fotos CHEQUE. Roberto King, representante de Tarjeta Sol, y Franco Parisini, gerente de EL LIBERAL, hicieron entrega del premio a Néstor Llanos.

13/11/2018 -

Su nombre es muy conocido en el mundo del atletismo en Santiago del Estero.

Como cada año, el domingo fue parte de una nueva edición del Maratón Aniversario de EL LIBERAL, pero en esta ocasión, la alegría fue doble.

Néstor Llanos se quedó con el sorteo mayor de la prueba: ganó los $200.000 y desbordó de felicidad. Ayer, el atleta veterano pasó por EL LIBERAL a retirar su premio y contó cuáles fueron sus sensaciones en las horas posteriores a ganar el dinero.

"El logro máximo de un corredor es participar y terminar la carrera, esto lo pude hacer, y si encima gano los $200.000 la felicidad es completa", indicó exultante Néstor Elvio Llanos, el ganador del premio del Maratón de EL LIBERAL.

Néstor recibió de manos de Roberto King, representante de Tarjeta Sol, y de Franco Parisini, gerente de EL LIBERAL, el cheque con el premio. El escribano Luis Karam (h) estuvo presente y fue quien certificó la entrega.

"Tener una vida sana y correr es lo más hermoso que me puede pasar. Por suerte me preparé bien para el Maratón de EL LIBERAL, porque quería cruzar la línea de llegada y lo pude lograr. Eso me hizo muy feliz, ya que varios amigos y familiares me estaban esperando", indicó el atleta veterano.

Más adelante precisó que "el deporte en Santiago es algo destacable, lógicamente con el acompañamiento de nuestros gobernantes, Dr. Gerardo Zamora y Dra. Claudia de Zamora, quienes hicieron una política de Estado. Es por eso que el deporte en Santiago del Estero sigue creciendo, se ve todos los días en la costanera o en el Polideportivo cómo la gente realiza alguna actividad física".

Seguidamente, Llanos puntualizó: "Tenemos además un subsecretario de Deportes, como el señor Dapello, que siempre está presente y apoyando al atleta", reconoció.

También destacó el trabajo de su entrenador Adrián Scrivanti y del kinesiólogo Exequiel Llanos, así como también el acompañamiento familiar, "ya que muchas veces ellos hacen algún sacrificio para que pueda estar presente en alguna carrera".

Néstor Elvio Llanos es un atleta veterano que hace 12 años participa del Maratón de EL LIBERAL y en esta oportunidad compitió en los 10k y fue quien se llevó el premio mayor de $200.000. "Quiero agradecer a EL LIBERAL, al Banco Santiago y a la Tarjeta Sol por esta felicidad completa".