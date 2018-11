13/11/2018 -

Néstor Llanos contó luego: "La alegría que tengo es descomunal al igual que mis amigos y mi familia, fue un momento hermoso. Lo primero que haré es ayudar a mis hijos, luego cambiaré la camioneta para mi panadería que nos está haciendo falta y de lo que no me podré salvar es de pagar el asado ya que de todas partes me pidieron, por lo que tendré que cumplir lo solicitado", finalizó entre risas.