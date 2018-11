Pavón, desgarrado, se quedaría sin final

Fotos DOLOR. Cristian Pavón se retiró llorando del campo de juego de la Bombonera. El delantero cordobés ya intuía lo que se confirmó ayer: sufrió un desgarro.

13/11/2018 -

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón padece "un desgarro en el isquiotibial izquierdo", confirmó ayer el cuerpo médico del club de la Ribera, por lo que si debe cumplir con el plazo habitual de 21 días para volver a la práctica competitiva, sus chances de estar presente en la segunda final de la Copa Libertadores ante River Plate del sábado 24 en el estadio Monumental se alejaron definitivamente.





"Kichan" fue reemplazado este domingo a los 27 minutos del primer tiempo por esa lesión muscular y su reemplazante fue Darío Benedetto, autor del segundo tanto boquense en el empate 2-2 de la primera final copera disputada en la Bombonera.





Esa lesión se provocó al ir a buscar el cordobés una devolución de Ramón "Wanchope" Ábila que lo tomó a contrapierna sobre el sector izquierdo del ataque "xeneize".





Pavón, quien no se había entrenado con normalidad durante la semana, se retiró llorando por la impotencia de no poder seguir disputando la primera final del torneo más importante de Sudamérica.





Y justamente él era uno de los cuatro futbolistas boquenses que se tenía que cuidar en el partido de ida, ya que tenía dos tarjetas amarillas y de recibir una más no iba a poder disputar el partido definitorio.

Los otros tres eran Pablo Pérez, Nahitan Nández y y el lateral izquierdo uruguayo Lucas Olaza.

En tanto, el lateral derecho Leonardo Jara, otro de los futbolistas boquenses que se retiró lesionado, tiene contracturados los gemelos (zona inferior de las pantorrillas) de ambas piernas.





Jara, de muy bajo rendimiento en los últimos partidos y especialmente el domingo ante River, fue reemplazado por Julio Buffarini, quien le aportó al equipo marca en la zona derecha de la defensa y su habitual entusiasmo, que fue premiado con aplausos por los hinchas.





Al margen de la recuperación o no de Jara, ex Estudiantes de La Plata, no son pocas las voces cercanas al cuerpo técnico de Boca que adelantan la posible presencia de Buffarini, ex San Lorenzo y San Pablo, en la revancha copera.





El plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto volverá a entrenarse hoy a las 17 en el predio de Casa Amarilla, de cara a la revancha ante River que tendrá lugar dentro de 12 días, pero también con un compromiso por la Superliga en el medio ante Patronato, de Paraná.





Boca recibirá el sábado a las 17 al conjunto entrerriano, que está urgido por zafar de la zona de descenso, en un adelanto de la 13ra. fecha del torneo local, para no dejar otro partido postergado debido a las finales de la Libertadores, dado que por la duodécima jornada le queda pendiente su visita a San Juan para jugar ante San Martín.

Ante Patronato el "Xeneize" jugará seguramente con el mismo equipo que goleó en La Bombonera a Tigre 4-1 por la undécima fecha el sábado 3 de noviembre, con dos goles de Carlos Tévez, uno del colombiano Edwin Cardona y otro de Buffarini.