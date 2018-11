Giunta está tranquilo de cara a la revancha

Fotos EMBLEMA. Blas Armando Giunta es uno de los ex jugadores de Boca más reconocidos en la Bombonera por su temple y entrega.

13/11/2018 -

El ex jugador Blas Giunta afirmó que el hecho de que Boca haya jugado mal el partido de ida ante River lo deja "tranquilo" porque cree que no puede jugar peor en la revancha del sábado 24. "Peor no podíamos jugar, así que estoy tranquilo, el peor ya lo jugamos. Boca estuvo muy bajo, sobre todo en defensa", expresó Giunta. "Jugamos mal, si hubiéramos ganado 3-2, también me hubiera ido preocupado. Haber empatado nos da mayor autocrítica", agregó.





Cuando se le preguntó por la actitud de Carlos Tévez arengando a sus compañeros al final del partido, dijo: "Estuvo perfecto. Actuó como un verdadero líder. Lo quiero adentro del equipo, son esos jugadores que cuando les va bien en una cancha lo tenés que poner", puntualizó. Giunta también aprovechó para tirarle un palo a Marcelo Gallardo, al comentar que "me parece que el festejo de Gallardo tiene que ser medido, River no jugó bien. Dicen que jugó maravillosamente y le hicieron dos goles".