"Si me mataba qué hacían mis hijos; mañana puede ser otro"

13/11/2018 -

Daniel Torres, aún conmocionado por la situación, dialogó con EL LIBERAL tras el salvaje ataque y contó su versión de los hechos. "Cuando casi me choca, yo le dije: ‘eh papu qué pasa’, pero sin ánimos de pelear", expresó.

Sobre la pelea manifestó: "Cuando veo que se abren las dos puertas de la camioneta y bajan, me saco el casco y los encaro porque ya sabía que no querían hablar. El (por su colega conductor) tenía el arma en la mano ya".

Continuó diciendo: "Cuando me golpean contra las rejas de un quiosco, yo quedo mirando hacia abajo y escucho que sobre mi cabeza me accionan el arma, pero no le salen los disparos, entonces ahí me levanto y seguimos luchando".

"Cuando nos paramos, el hombre que lo acompañaba le decía: ‘Tirale a ese gato, tirale’, mientras lo ayudaba a que apuntara el arma hacia mí. Un vecino intervino y logró salvarme hasta que llegó la policía. Si me mataba qué hacían mis hijos. Quiero que se haga Justicia porque hoy fui yo y tuve suerte, pero mañana puede ser cualquier otro’, enfatizó el ex policía.