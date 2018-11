La Liga de las Instituciones tendrá su tercer capítulo mañana

13/11/2018 -

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal Florencia Genesir de la Ciudad de la Amistad se disputará mañana miércoles 14 la tercera fecha del certamen que organiza la Liga de las Instituciones de Frías. El horario del primer partido será a las 20, con el siguiente programa: Aoma vs Polideportivo; Bancarios vs Social; Policía vs Comercio; La Bio vs Loma Negra; Panaderos vs Tránsito y Obras vs Técnica. Las posiciones tienen como punteros a Panaderos, Loma Negra y Obras con 6 unidades.