Rial sorprendió a Luis Ventura con un mensaje

13/11/2018 -

"Después de cinco años, me mandó un mensaje de texto e interpretó que estaba pasando un momento espiritual complicado. Tuvimos una comunicación en buenos términos. Me pareció que había preocupación. Frente a eso vi el texto que escribí, porque uno a veces no sabe lo que le pasa al otro cuando escribe algo. A lo mejor di por entendidas ciertas cosas cuando dije que estaba manejando a Luján, ya que no comenté que iba a dirigir a mi equipo. Jorge pensó que iba a la iglesia para pensar". De esa manera, Luis Ventura hizo público el apoyo que recibió de su excompañero de "Intrusos", después de haber anunciado, por Twitter que renunciaba a la presidencia de Aptra.

"Después de contar las ternas siempre hay gente que está incómoda y llama, presiona, sugiere y trata de influir", reveló Ventura en "Infama recargado" como una de las razones que lo llevaron a dar este paso y detalló: "Me sentí solo, diría que defraudado, desencantado. Como cuando estás en un lugar y decís: ‘Se me terminaron las ganas".