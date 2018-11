El mundo del cómic está de duelo: murió Stan Lee

Fotos El autor había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos.

La leyenda del cómic Stan Lee, el responsable de emblemáticos personajes como Spider-Man o Hulk, falleció en Los Ángeles a los 95 años, informó el medio TMZ.

"Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande", dijo a TMZ Joan Celia Lee, hija del artista.

Las primeras informaciones aseguran que Lee fue trasladado desde su domicilio en Hollywood Hills a un hospital de Los Ángeles, donde murió.

Coloso de las viñetas estadounidenses y referencia imprescindible de la cultura popular en el último medio siglo desde la editorial Marvel, Lee creó además otros famosos personajes como The Fantastic Four, Iron Man, The X-

Men o Daredevil.

El autor había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos y había perdido en 2017 a Joan Lee, la mujer con la que estuvo casado durante casi siete décadas.

Las exitosas adaptaciones cinematográficas de Marvel, en las que Lee se reservaba un pequeño y humorístico cameo, habían llevado al artista de vuelta a los focos de los medios de comunicación.

"Escribe cosas que tú querrías leer. Si tratas de escribir cosas que crees que ellos (señalando a los espectadores) quieren leer, tú no les conoces a ellos, pero tú te conoces a ti mismo. Y si escribes algo que tú querrías leer, tiene que haber otra gente como tú (a la que le gustarás)", dijo Lee en agosto de 2017 en un homenaje a su carrera. Nacido en Nueva York, hijo de inmigrantes rumanos comenzó a trabajar para Timely Comics, origen de Marvel, en 1939. Ya en la cima del éxito, solía aparecer en los eventos del género donde era reverenciado por sus seguidores.

Como escritor y editor, Lee fue clave para el ascenso de Marvel como titán del cómics en la década de 1960 cuando, en colaboración con artistas como Jack Kirby y Steve Ditko, creó superhéroes que cautivarían a generaciones.

"Lo que hice fue intentar escribir historias que me gustaría leer y de un modo u otro funcionó", argumentó. Lee supo darle al género de los superhéroes un nuevo impulso, con la creación de personajes cuyos superpoderes estaban balanceados por su humanismo, lo que provocaba una popularidad entre el público por la facilidad para identificarse con ellos.

Ya viudo, enfrentó escándalos familiares e, incluso, fue acusado de abuso sexual: la empresa que le brindaba servicios de enfermería en su mansión en Los Ángeles dejó de hacerlo porque "todas y cada una de sus enfermeras" denunciaron haber sufrido manoseo o solicitudes de sexo oral.