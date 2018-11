Audio | Tristán habría amenazado con un arma a su propio hijo y quiso tirarlo del décimo piso

Hoy 11:06 -

Esta madrugada se vivió un confuso episodio en el departamento que Tristán comparte con su hijo Federico. La policía habla de agresión, pero sus hijos cuentan de “una descompensación” de su padre

Esta mañana llegaron los bomberos, el SAME y la policía, para ver qué pasaba adentro del departamento, donde las primeras versiones hablaban de que el actor, de 82 años, se había atrincherado en su edificio y que había amenazado con un arma a su hijo Federico, quien vive con él; y hasta habría intentado tirar a Federico por el balcón del décimo piso.

Sin embargo, el propio Federico y su hermano Hernán coincidieron en que "estábamos preparando la temporada para irnos a Las Grutas. Tuvimos un roce pero no nos peleamos. Él ahora está tranquilo, hablando con el Comisario y explicando lo que ocurrió".

Según fuentes policiales, el llamado al 911 lo habría realizado Hernán, el hijo mayor de Tristán, y el audio dejaba el siguiente mensaje:

"Hola buenos días me puede mandar un móvil. Estoy en Capital. Calle Berutti 2485. Le comento lo que pasa? Mi padre es un hombre de de 83 años se encerró en el departamento y a mi hermano le acaba de apuntar con un arma y lo quiso tirar del décimo piso. Tenemos miedo porque se va a prender fuego todo. Él no va a salir, se atrincheró en su casa. Está sacado, tiene un arma y casi tira a mi hermano del décimo piso. Él no puede estar solo, vengo yo y no puedo entrar. Se atrincheró, le apuntó a mi hermano y quiso tirarlo por el balcón. Mi hermano vino a buscarme a mí yo vengo, mi padre no atiende, está atrincherado y encerrado arriba y tenemos miedo que haya hecho algo o prenda fuego el departamento".