CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de noviembre de 2018
Por El Liberal
14/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 SUSANA GIMÉNEZ. ESPECIALES
00.15 MORIR DE AMOR
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASION POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIEN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. COMUNICACIONES - VIVO
CANAL 4
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.17 MACBETH
02.28 LOST CHRISTMAS
04.25 VAMOS A LA LUNA
06.28 LA CHICA INDICADA
08.27 VOLVER AL FUTURO II
10.37 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
12.30¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
14.18 MÁS ALLÁ DE LA VIDA
16.51TRASCENDER
19.09 DESDE PARÍS CON AMOR
21.00 EL NUDO DEL DIABLO
23.14 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 06
TNT
03.35 LA COSA MÁS DULCE
05.07 ROSARIO TIJERAS
05.55 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LOS FANTASMAS DE MI EX
07.19 STEP UP ALL IN
09.21 DEFINITIVAMENTE, TAL VEZ
11.24 SHERLOCK HOLMES
13.39 JACK Y JILL
15.24 DOS INÚTILES EN PATRULLA
17.23 LA CENICIENTA
19.25 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
22.00 EL JUSTICIERO
00.39 MÁS NOTAS PERFECTAS
TCM
00.00 HARRY “EL SUCIO”
01.56 MAGNUM 44
04.04 LOST
04.50 LOST
05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.50 LA NIÑERA
08.12 LA NIÑERA
08.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.13 LOST
10.58 LOST
11.44 LA NIÑERA
12.07 LA NIÑERA
12.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
14.08 MICKEY. LA MEJOR NAVIDAD
15.12 OLIVER TWIST
17.31 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
20.05 WATERWORLD
22.00 RÍO MISTICO
SPACE
00.25 OLDADO UNIVERSAL 2. EL REGRESO
02.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS
04.04 TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ
05.28 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.18 AUTOPISTA MORTAL
07.50 UNA TORMENTA PERFECTA
10.12 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
12.19 ANACONDA
13.56 TERROR A BORDO
15.55 LOS AGENTES DEL DESTINO
17.53 HOMBRES DE NEGRO 3
19.51 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
22.00 EL ESPECIALISTA
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
*DOMINGO 18, A LAS 21.30, CARLOS MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y CHUNI CARDOZO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE DE TANGO Y MILONGA, CON ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN DE SOLANA Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA RUMORES DE MILONGA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
*VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLO RISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 14/11 17:00 (Cast)
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (3D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 14/11 19:30 (Cast) 22:00
(Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 14/11 14/11 16:00 (Cast)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)
VENOM (2D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL MALDITO
(2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 14/11 22:30 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 14/11 14/11 16:20 (Cast)
OPERACIÓN OVERLOND (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11-18:20 (Cast) 19:30
(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
CAMINO SINUOSO (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11 17:30 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
14/11- 19:40 (Cast) 22:10 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
14/11-18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
OPERACIÓN OVERLORD APTA
16 AÑOS CASTELLANO 2D 20:30
- SUBTITULADO 23:00 (SÓLO JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:20
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS
BURN THE STAGE: LA PELÍ-
CULA 29-11-2018 SUBTITULADA
17:30- 19:30 21:30-