CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de noviembre de 2018 CARTELERA

14/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 SUSANA GIMÉNEZ. ESPECIALES

00.15 MORIR DE AMOR

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIEN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. COMUNICACIONES - VIVO

CANAL 4

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO





PELÍCULAS

CINEMAX

12.17 MACBETH

02.28 LOST CHRISTMAS

04.25 VAMOS A LA LUNA

06.28 LA CHICA INDICADA

08.27 VOLVER AL FUTURO II

10.37 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

12.30¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

14.18 MÁS ALLÁ DE LA VIDA

16.51TRASCENDER

19.09 DESDE PARÍS CON AMOR

21.00 EL NUDO DEL DIABLO

23.14 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 06

TNT

03.35 LA COSA MÁS DULCE

05.07 ROSARIO TIJERAS

05.55 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LOS FANTASMAS DE MI EX

07.19 STEP UP ALL IN

09.21 DEFINITIVAMENTE, TAL VEZ

11.24 SHERLOCK HOLMES

13.39 JACK Y JILL

15.24 DOS INÚTILES EN PATRULLA

17.23 LA CENICIENTA

19.25 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

22.00 EL JUSTICIERO

00.39 MÁS NOTAS PERFECTAS

TCM

00.00 HARRY “EL SUCIO”

01.56 MAGNUM 44

04.04 LOST

04.50 LOST

05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.50 LA NIÑERA

08.12 LA NIÑERA

08.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.13 LOST

10.58 LOST

11.44 LA NIÑERA

12.07 LA NIÑERA

12.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

14.08 MICKEY. LA MEJOR NAVIDAD

15.12 OLIVER TWIST

17.31 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

20.05 WATERWORLD

22.00 RÍO MISTICO





SPACE

00.25 OLDADO UNIVERSAL 2. EL REGRESO

02.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS

04.04 TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ

05.28 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.18 AUTOPISTA MORTAL

07.50 UNA TORMENTA PERFECTA

10.12 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

12.19 ANACONDA

13.56 TERROR A BORDO

15.55 LOS AGENTES DEL DESTINO

17.53 HOMBRES DE NEGRO 3

19.51 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

22.00 EL ESPECIALISTA





A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

*DOMINGO 18, A LAS 21.30, CARLOS MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y CHUNI CARDOZO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE DE TANGO Y MILONGA, CON ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN DE SOLANA Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA RUMORES DE MILONGA.

KALÚ

(AUTOPISTA)

*VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.





CASA DEL FOLCLO RISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.





SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 14/11 17:00 (Cast)

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 14/11 19:30 (Cast) 22:00

(Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 14/11 14/11 16:00 (Cast)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)

VENOM (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL MALDITO

(2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 14/11 22:30 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 14/11 14/11 16:20 (Cast)

OPERACIÓN OVERLOND (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11-18:20 (Cast) 19:30

(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

CAMINO SINUOSO (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11 17:30 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

14/11- 19:40 (Cast) 22:10 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

14/11-18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

OPERACIÓN OVERLORD APTA

16 AÑOS CASTELLANO 2D 20:30

- SUBTITULADO 23:00 (SÓLO JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:20

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS

BURN THE STAGE: LA PELÍ-

CULA 29-11-2018 SUBTITULADA

17:30- 19:30 21:30-