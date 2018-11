La penúltima fecha del Torneo Anual dejó un saldo de muchos goles y emociones

14/11/2018 -

La vigésimo quinta y penúltima fecha del Torneo Anual que organiza la Liga de Fútbol Infantil (Lifi) se disputó el fin de semana pasado, dejando un saldo de muchos goles y emociones, por lo que se espera que la última fecha se todavía mucho más vibrante y emotiva.

En varias categorías todavía no está nada dicho y el suspenso se trasladará hasta el último capítulo que no verá acción este fin de semana, si no recién el domingo 25 de noviembre.

Los resultados registrados fueron los que se detallan a continuación:

Categoría 2005: Ferroviaritos 0, Sarmiento 0; Estrella Roja 4, Niños Unidos 1; Galguitos 1, Valoy 0; Güemes 1, Golcito 0; Tricolor 0, Comercio 3; Lawn Tennis 6, Estrella del Sur 1.

Categoría 2006: Ferroviaritos 0, Sarmiento 5; Estrella Roja 1, Niños Unidos 0; Galguitos 0, Valoy 4; Güemes 13, Golcito 0; Tricolor 0, Comercio 1; Lawn Tennis 2, Estrella del Sur 0.

Categoría 2007: Ferroviaritos 0, Sarmiento 4; Estrella Roja 1, Niños Unidos 3; Galguitos 0, Valoy 6; Güemes 4, Golcito 0; Tricolor 0, Comercio 6; Lawn Tennis 5, Estrella del Sur 0.

Categoría 2008: Ferroviaritos 0, Sarmiento 4; Estrella Roja 4, Niños Unidos 0; Galguitos 0, Valoy 3; Güemes 3, Golcito 3; Tricolor 0, Comercio 5; Lawn Tennis 8, Estrella del Sur 1.

Categoría 2009: Ferroviaritos 0, Sarmiento 5; Estrella Roja 0, Niños Unidos 0; Galguitos 0, Valoy 8; Güemes 0, Golcito 3; Tricolor 0, Comercio 1; Lawn Tennis 1, Estrella del Sur 2.

Durante la semana pasada, también se completaron partidos pendientes y sus resultados fueron:

Categoría 2005: Valoy 0, Estrella Roja 1; Tricolor 2, Ferroviaritos 0.

Categoría 2006: Valoy 3, Estrella Roja 0; Tricolor 1, Ferroviaritos 2.

Categoría 2007: Valoy 1, Estrella Roja 1; Tricolor 0, Ferroviaritos 8.

Categoría 2008: Valoy 0, Estrella Roja 0; Tricolor 4, Ferroviaritos 0.

Categoría 2009: Valoy 1, Estrella Roja 0; Tricolor 0, Ferroviaritos 2; Donis 2, Estrella del Sur 0.

Próxima fecha (domingo 25 de noviembre): Comercio vs. Lawn Tennis, Golcito vs. Tricolor, Valoy vs. Güemes, Niños Unidos vs. Galguitos, Sarmiento vs. Estrella Roja y Donis vs. Ferroviaritos. Libre: Estrella del Sur.