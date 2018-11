Fotos "Me muero por ser presidente, pero pongo mis energías para que haya otro gobierno"

14/11/2018 -

Aunque su sueño sigue siendo ser presidente de la Argentina, Sergio Massa asegura que su principal objetivo ahora es construir una alternativa para ganar en 2019 que cambie a un gobierno que fracasó. No fue categórico en dejar afuera a Cristina ni al kirchnerismo en esa construcción, pero aclaró que Cristina candidata ya no: "Tuvo su oportunidad". También dijo que no piensa afiliarse a Unidad Ciudadana, el partido que formó la ex mandataria. "Me muero de ganas por ser presidente y ayudar a cambiar el país en serio, no es una novedad; pero hoy mi mayor responsabilidad frente a este momento del país, es construir una alternativa", sostuvo en una entrevista en el programa Animales Sueltos por la señal América. Al respecto, ahondó: "Siento que podemos convocar a los mejores para una unidad nacional. Por supuesto que tengo el sueño de ser presidente de la Argentina algún día, pero voy a poner mi energía para que haya otra alternativa y otro gobierno, porque éste no va más. Este gobierno tiene que perder en las urnas porque los argentinos no pueden más". Al respecto, dijo que tiene "que haber un cambio democrático, con una convocatoria amplia". Consultado si Cristina está dentro o fuera de ese espacio que busca construir como alternativa, Massa se quejó: "Estoy harto de la extorsión del gobierno de comparar su fracaso con el pasado, que es esto o el abismo. Flaco, fracasaron, háganse cargo". "Yo no me voy a afiliar a Unidad Ciudadana, pero sí vamos a intentar que el Frente Renovador, gobernadores, intendentes, podamos construir una alternativa para empezar un sendero de crecimiento de 10 años", aseguró. Además, cuestionó la soberbia de Mauricio Macri y quienes lo rodean: "Tuvieron la voluntad de muchos para que les vaya bien, los equipos de nosotros, pero todo el tiempo nos ningunearon". Sobre el futuro dijo que "la Argentina necesita un acuerdo económico y social. Tenemos que pactar una agenda que contenga las 10 políticas de Estado que hay que mantener, gobierne quien gobierne". Y fue categórico al señalar: "El gobierno de Macri perdió la confianza de los inversores del extranjero y también de los que están acá".