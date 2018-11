El capitán prepara su regreso

Fotos EXPECTATIVAS. Alexis Ferrero se ilusiona con poder volver a jugar el sábado ante Ferro, en Caballito. Central Córdoba necesita a su capitán.

14/11/2018 -

A pesar de que estuvo muy cerca de quebrar la racha de cinco partidos sin ganar, que ahora son seis por culpa de un fallo arbitral, Central Córdoba sigue sumergido en un mal momento en la B Nacional. A tal punto que el triunfo de antenoche de Olimpo lo dejó en zona de descenso.

Es en estos momentos en que el equipo requiere más de sus hombres experimentados. Y en eso anda el capitán Alexis Ferrero, tratando de recuperarse de un desgarro para volver a estar a disposición del entrenador Gustavo Coleoni.

"Llegué hace un ratito de hacerme los estudios y dieron favorables en cuanto a la recuperación así que mañana (por hoy) evaluaremos con el cuerpo médico y técnico los pasos a seguir, pero seguramente ya vamos a intensificar para ver cómo estoy de cara al encuentro del fin de semana", le contó el defensor a EL LIBERAL.

El ex River y Huracán, entre otros, sufrió un desgarro en el izquiotibial derecho durante el encuentro ante Guillermo Brown, en Puerto Madryn, por la octava fecha, el pasado 28 de octubre. Aún así, jugó ese partido completo.

"Jugué los 90 minutos desgarrado, pero nunca me enteré, no sé en que jugada fue, es como que el dolor fue aumentando progresivamente, pero no al punto de no dejarme correr. No sentí que fuese un desgarro, sí como una fatiga muscular. Pero con el correr de los días, entrenando y todo, sentí que no me aflojaba y por precaución hicimos los estudios y nos encontramos con un desgarro de 13 milímetros. A partir de ahí comenzamos la recuperación que nos demandó once días", recordó Ferrero.

"La semana pasada trabajamos en la recuperación y en ésta, a partir de ayer (lunes), arrancamos con todo el trabajo más de fuerza y a exigir el músculo. Hoy (por ayer) trabajamos en la parte coordinativa con pelota, también en la parte física y ahora con este resultado favorable intensificaremos con pelota para ir viendo cómo me siento, todavía no trabajé a la par de mis compañeros", amplió sobre el proceso de recuperación.

Central Córdoba visitará el próximo sábado a Ferro Carril Oeste, por el cotejo pendiente de la sexta fecha, y Ferrero se muere por estar, aunque prefiere mantenerse cauto. "Lo vamos a ir viendo, estos quince días fueron solamente de recuperación, no tanto de esfuerzo físico. Será lo que disponga el entrenador, yo siempre quiero estar, pero son decisiones del cuerpo técnico. Seguramente jugará el que mejor esté porque tampoco estamos en una situación para andar haciendo locuras", dijo.

Para el capitán no es fácil verlo de afuera. "La situación no es la mejor y estar afuera te pone un poco más nervioso todavía, pero confiamos en que tenemos material como para salir de esta situación y tener otro presente que creo nos merecemos", señaló.

Tras contar que el empate sobre la hora de Rafaela le generó "mucha impotencia porque era un partido que ya estaba ganado y con una decisión arbitral muy polémica nos empatan", puso el foco en el sábado: "Ferro al ser local va a querer salir a ganar y nosotros a lo mejor de esa forma podemos aprovechar los espacios que nos dejen para poder contragolpear y lastimar. La mayoría de los partidos se dan de esa manera, el local busca y el visitante espera hacer su negocio. Con Rafaela salió a la perfección, por poco no nos llevamos los tres puntos pero repitiendo ese partido podemos tener oportunidades de ganar".