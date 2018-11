Mercado contó cómo se vivió la final en Sevilla

Fotos PRESENCIA. El defensor Gabriel Mercado arribó ayer a la Argentina para sumarse a la selección de cara a los amistosos con México.

14/11/2018 -

Gabriel Mercado, ex jugador de River Plate y campeón de la Copa Libertadores de América en el 2015 con el equipo de Marcelo Gallardo, está jugando hoy en el Sevilla de España y ayer arribó al país para unirse a la selección argentina que se medirá en sendos partidos amistosos con México.





Cuando fue consultado por la prensa sobre cómo se vivió la primera final entre Boca y River en el vestuario del Sevilla, el lateral derecho comentó: "Nosotros estábamos jugando y el partido ya había empezado. Me encargué de la logística y ponerlo en el vestuario. Me sorprendió lo pendiente que estaban todos mis compañeros. A mí me tocó ser parte de River durante muchos años y obviamente iba a estar muy implicado, pero mis compañeros españoles, médicos, utileros, todos, preguntaban por qué canal lo pasaban".





Y continuó: "Cuando terminó el partido, lo primero que hice fue preguntar cómo iba y me dijeron que ganaba Boca, y después cuando me estaba bañando escuché fuerte el gol y dije ‘esto es gol de Boca’, porque mis compañeros gritaban el gol para hacerme la contra".

El lateral, ex Racing y multicampeón en el "Millonario", confesó que habló con sus ex compañeros. ¿Qué les dijo? "Que disfruten, que tienen una posibilidad única de poder ganarle al clásico rival una final de Copa Libertadores, con lo que eso significa".