Imputaron a la titular de la Oficina Anticorrupción por la causa Correo

14/11/2018 -

La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y pidió medidas de prueba para determinar si cometió "violación de deberes" y "retardo de justicia" al emitir un dictamen donde descartó faltas "éticas" en el accionar del presidente Mauricio Macri en la causa Correo.

Ochoa pidió medidas de prueba a la jueza del caso, María Servini, y consideró al impulsar la pesquisa que "resulta imputada Laura Alonso", aunque "con el devenir de la investigación" podría ampliarse la investigación a otros funcionarios, explicaron fuentes judiciales.

La denuncia fue presentada por los diputados del Frente Renovador Celilia Moreau, Graciela Camaño y Alejandro Grandinetti, a raíz de la resolución 2018-24 que concluyó que no hubo faltas éticas en el accionar del Presidente, el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y Juan Carlos Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera.

El dictamen de la OA tuvo que ver con una causa que se dirime en el fuero comercial vinculada a una deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, con el Estado Argentino.

El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso y pidió rechazarlo por ‘abusivo y perjudicial’ para el Estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.