Fotos “Tenía prejuicios con la policía”

14/11/2018 -

¿Te sentís diferente en relación a lo que pensabas de las fuerzas de policía antes de trabajar en este show?

Definitivamente sí. Antes tenía muchos prejuicios con la policía y debo confesar que después de haber entrenado con ellos, hablado, intercambiado historias y demás, siento que me permitió encontrarles el costado humano que quizás no lo lograba ver con claridad. Cuando están en situaciones límite, muchas veces tienen que tomar decisiones de vida o muerte y pienso que a veces eso no lo tenemos tan presente. Puede que en gran parte la prensa sea responsable por mostrarnos únicamente un costado, pero ahora logré comprender a los oficiales desde otro punto de vista.

¿ "The Rookie" se diferencia de otros del mismo género?

Tiene algo nuevo para ofrecer con respecto a anteriores shows en los que se tocaba la temática de la policía. Las personas creen que algo nuevo se va a asemejar a NCIS o CSI, pero pienso que esto es algo totalmente diferente y nuevo.