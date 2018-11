Fotos Morricone rememora en un libro su carrera y los maestros que lo influenciaron

14/11/2018 -

El compositor italiano Ennio Morricone, que acaba de cumplir 90 años, recordó su dilatada carrera y sus inicios con su amigo Sergio Leone, así como la influencia que han tenido en él maestros como Bach y Stravinski. En la presentación del libro "Ennio, un maestro", una conversación con el cineasta italiano Giuseppe Tornatore en el que responde a sus preguntas, Morricone habló en un teatro de Roma de sus composiciones para el padre del "spaghetti western", Sergio Leone. Con él trabajó en cintas como "Per un pugno di dollari" (1964), "Il buono, il brutto e il cattivo" (1966), "C’era una volta il The West" (1968) o "Giu la testa" (1971). Preguntado por la falta de reconocimiento en EE.UU. a las películas del Western italiano, el compositor dijo que "quienes realizaban juicios sobre Leone creían que eran películas de serie B y, por consiguiente,también su música lo era. No era verdad que Leone imitara a los maestros estadounidenses. Se trataba de un producto original", sostuvo Morricone.

En el libro, ante las preguntas de Tornatore, asegura que sus mayores referentes fueron Johann Sebastian Bach e Ígor Stravinski. "Son los dos polos determinantes, pero naturalmente no son los únicos. También están Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi y Girolamo Frescobaldi", abunda. Reveló uno de los secretos que esconde su obra musical, con más de 450 bandas sonoras: ‘contaminar’ sus composiciones con notas de Bach.