Fotos Titus Makin, policía novato que no le gustan las armas ni las balas

14/11/2018 -

Universal TV estrenará hoy, a las 22, "The Rookie" ficción que explorará la vida de un simple ciudadano, de mediana edad, con aspiraciones dentro de la policía, el cual vivirá peripecias que deberá sortear con humor y valentía. El actor norteamericano, Titus Makin, en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló de Jackson West, el policía que personifica para esa serie. ¿Cómo es tu personaje? Mi personaje es el más novato del departamento y tiene mucho que probar en distintos aspectos. Es un poco reacio a las armas y las balas, así que creo que ese es el principal obstáculo a superar. ¿Podes relacionar este aspecto que tiene tu personaje de querer probarse a sí mismo con tu vida personal? Es exactamente lo que le sucede a mi personaje y a mi como persona. Soy el más joven del elenco y siento que necesito demostrar lo que puedo dar como profesional, aún cuando otros tengan bastante más experiencia que yo. La particularidad en "The Rookie" es que las mujeres son jefas de los hombres, ¿cómo se siente en ese aspecto? Particularmente lo siento genial. Personalmente me siento a gusto, como en mi casa. Mi madre se atribuía ese rol cuando yo era chico, así que estoy muy acostumbrado y me gusta. ¿Cuánto creés que esto se asemeja a la realidad? Está bastante asemejado a la realidad. Pude recorrer bastante las calles gracias a este papel y noté un gran número de oficiales mujeres en el día a día. Generalmente no le prestamos atención a estas cosas, pero creo que en los últimos años la cantidad de mujeres en este trabajo fue creciendo, y es bueno que suceda. ¿Cómo fue la audición que hiciste? En la audición, el personaje de Jackson era opuesto a como es ahora. Era un tipo arrogante, obstinado y tenía una postura de "no te entrometas en mi camino". Lo gracioso es que el perfil del personaje cambió sobre la marcha durante una escena del primer episodio. ¿Cómo fue grabar la parte en la que Jackson queda sin reacción durante el tiroteo? Fue raro porque pensaba en el por qué de convertirse en policía si no uno no logra sostener un arma durante un tiroteo, pero en una de las capacitaciones que tuvimos con policías reales, uno nos contó que es al novato que le tocaba entrenar tenía el mismo problema; y yo no entendía cómo podía pasarles eso si fueron ellos mismos quienes habían elegido esa profesión. Disfruté de grabar la escena. ¿Cuán importante es para vos que este show plantee una gran diversidad cultural dentro del departamento de policía? Es muy importante. En primer lugar, me sentí muy feliz de que así sea. Recuerdo que antes de grabar el episodio piloto, me senté con el productor ejecutivo y le agradecí por la oportunidad y le dije que me parecía algo muy bueno poder contar distintas historias dentro de la Central de policía. En mi carrera me ha pasado de ir a audiciones en las que no fui seleccionado porque ya habían contratado a una persona de piel oscura y muchas veces no querían tener una segunda. Creo que el mundo es una diversidad en sí misma y el show, en parte, quiere reflejar eso..