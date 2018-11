El actor minimizó el hecho: "Tuve un pequeño altercado con mi hijo"

14/11/2018 -

Tristán Díaz Ocampo (82) fue trasladado hasta el Hospital Fernández, luego de protagonizar un confuso episodio, en su departamento del décimo piso, ubicado en la calle Beruti al 2400, en Recoleta.

"Tuve un pequeño altercado con mi hijo, son problemas familiares", dijo el cómico en referencia a la discusión que tuvo con su hijo menor, Federico Díaz Ocampo (32).

"Él decidió irse a la casa de la mamá que vive en la calle Alsina con el otro hermano", agregó en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10 sobre Hernán Rado (38), hijo de una anterior pareja a quien crió como propio.

Cuando le preguntaron si sufría de Alzheimer, dijo con ironía: "¿Alzheimer? No. Yo conozco a un Alzheimer que vive cerca de Pergamino. Cuando voy, lo atiendo".

Dijo que no se atrincheró

Además, aseguró que no se atrincheró en su departamento ni amenazó a su hijo con un arma. "No tengo armas. Acaba de revisar (el lugar) el personal de Policía", dijo. Antes de cortar la comunicación, señaló con humor: "Me está buscando la doctora, pero prefiero las mujeres antes que los hombres".

Luego, Tristán dejó su domicilio y partió en una ambulancia del Same hasta el hospital Fernández. Se supo que hoy lo trasladarán al Sanatorio de la Providencia, donde le corresponde ser atendido por la obra social de la Asociación Argentina de Actores.

El humorista no fue el único que minimizó el episodio. En diálogo con "Nosotros a la mañana", Federico declaró: "Fue un susto porque pensamos que le había pasado algo".