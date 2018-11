Conocé a Paulo Gazzaniga, el nuevo arquero de la Selección

Hoy 09:23 -

Paulo Gazzaniga muestra orgulloso una pulserita que tiene en la muñeca derecha con los colores de la bandera de Argentina.

Este arquero de 26 años que nació en Murphy, a 156 kilómetros de Rosario, quiere dejar bien en claro sus sentimientos por su tierra natal, más allá de que hizo toda su carrera en el viejo continente.

Sin dudas, Scaloni sorprendió a todos al poner este nombre en su última convocatoria a la Selección Argentina, para los amistosos contra México del viernes 16 en Córdoba y del martes 20 en Mendoza.

En declaraciones al portal de noticias Clarín.com, Gazzaniga contó: “Me sorprendió el llamado. Fue de un día para el otro. No tenía indicios de que me iban a llamar. Yo venía haciendo mi trabajo como siempre y me agarró desprevenido. Mauricio (Pochettino) me lo dijo y pensé que me estaba bromeando”.

El actual arquero del Tottenham Hotspurs de la Premier League inglesa también confió: “Cuando me enteré me acordé desde el primer momento en que toqué una pelota hasta del último entrenamiento. Me emocionó el llamado y se me cruzaron mil millones de cosas en la cabeza”.

A principio de mes debutó en la Champions League en el 2-1 ante PSV. Fue clave con atajadas destacadas y hasta se animó a gambetear a un delantero rival y salir jugando.

Cmo consecuencia de la separación de sus padres, Paulo llegó a España a los 15 años junto con su papá, quien también fue arquero, igual que su abuelo, y a su hermano.

Se formó en el club Torre Levante y en la academia del Valencia hasta los 18 años, edad en que quedó libre y decidió probar suerte en la cuarta división de Inglaterra con 50 euros en la billetera. Jugó en el Gillingham y saltó al Southampton de la Premier League donde conoció a Pochettino, que luego se lo llevaría al Tottenham; y acá está ahora, cumpliendo un nuevo sueño.