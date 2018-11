Manuel Orellana: "Me conmovió que me hicieran una carta a mano"

Fotos Manuel Orellana y Marcelo Mitre, en el cumpleaños de Bruno Sayavedra.

Manuel, integrante del Dúo Orellana Lucca, habló con EL LIBERAL acerca de la experiencia de la que fue parte, de sorprender a un joven que festejaba sus 18 años y cumplirle el sueño de conocerlo.

Para que se diera este gran momento, los padres del cumpleañero Bruno Sayavedra, le hicieron una carta a Manuel Orellana y se la hicieron llegar con amigos en común. "Me conmovió que me hicieran una carta a mano, como las de antes", expresó el artista, al tiempo que confesó que accedió a participar de la ocasión "porque se trataba de gente que conocía a mi padre".

"Me escribieron para darle la sorpresa al changuito, asi que me fuí el día martes 6 a Choya. Había vuelto de viaje de Santa Cruz y nos fuimos con Marcelo Mitre. Mi compañero Rodolfo no nos pudo acompañar", contó Manuel.

"Este pedido me movilizó porque conocían a mi padre, de cuando el sabía frecuentar el pueblo de Choya, cantando con amigos. De paso fue un reencuentro con toda la gente del lugar, personas mayores que lo recordaban. Y de alguna manera quise cumplir con lo que él me enseñó, que es compartir", añadió el artista.

Sobre el emotivo festejo contó que Bruno Sayavedra se sabía todas las canciones. "Los invitados de la fiesta fueron gente muy amable, respetuosa. Fue todo muy emocionante", dijo.

Finalmente agregó que le gustaría poder cumplir con cada persona que lo invita a diversos rincones de Santiago del Estero y aveces es imposible. Sin embargo sostiene que visitar a los amigos "es una forma de devolver todo el cariño y el respeto hacia nuestra música que está próxima a cumplir 20 años".