FÚNEBRES | 15 de noviembre de 2018

15/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

Raúl Eduardo Ávila (La Banda)

Lucas Gola (La Banda)

Teresa del Valle Galván (Quimilí)

Emilio Tomás Sica (Quimilí)

Rosa Mariana Quiroga

Margarita del Valle Gómez

Julio Argentino Bravo (Añatuya)

Sepelios Participaciones

ÁVILA, NORA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Sus hijos Reina, Nora, Cesar, nietos Fernando, Belén y Lourdes, Liza, Nocolas, Cesar, Abel, bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Robles a las 11 hs. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ÁVILA, NORA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Su hija Reina Isabel, su hijo político Ramón Chazarreta, sus nietos Lourdes, Lisa y Nicolás participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, NORA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento de la socia, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio de Villa Robles.

ÁVILA, NORA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Elva de Chazarreta, sus hijos Gladys y Ramón Chazarreta con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS DE BRIZUELA, MARCIA GRACIELA (Guegui) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Margarita Guerrieri de Lugones con profundo dolor participa su vuelo a la Casa del Padre y acompaña a todos sus familiares rogando al Todopoderoso cristiana y pronta resignación.

BASBÚS DE BRIZUELA, MARCIA GRACIELA (Guegui) (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. "Dijo Dios mi presencia irá contigo y te dará descanso". (La Biblia, Éxodo 33-14). Raquel Elena Mulky, Claudia Mulky y Ñato Guerrieri

BASBÚS DE BRIZUELA, MARCIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Rodrigo Posse, Agustina M. Ordoñez Beltrán y sus hijos acompañan a Guillo y flia ante difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS DE BRIZUELA, MARCIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Lito Nazario y familia despiden a Guegui y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS DE BRIZUELA, MARCIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Zuni Assis de Retamosa y sus hijos José, Marizú, Ana y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y consuelo para su familia

FAISAL, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Sus sobrinas Claudia y Zulema Salvatierra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

FAISAL, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Sus primos Francisco Pece y Nora Beatriz Azar, sus hijos Federico y María Silvia Arjona, Nora y Guido Larcher, Pancho y Silvia Rodríguez y Gustavo y Claudia Ortiz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido primo Gogui. Elevamos oraciones en su memoria.

FAISAL, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. "Bienaventurados los que sufren, porque ellos verán a Dios". Su ahijada Yanet, su esposo Marcelo Neyra, sus sobrinos Emir, Paola y Marcelo Loiotile, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

FAISAL, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Lauro Juárez, su esposa Ana María Herrera de Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este momento de consternación a su Sra. Ilda e hijos y a sus hermanos y entrañables amigos Emir y Cristina, a sus hijos Yanet, Emir y Paola. Rogamos por su eterno descanso , que brille para el la luz que no tiene fin.

FAISAL, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Nené Grana de Manfredi despide con dolor a Gogui, compañeros de largos años en las aulas de la escuela 446 y Normal Banda; amistad que se prolongó en encuentros docentes y culturales como así también en reuniones de egresados de la promoción 1951. Acompaña a su esposa, hijos y nietos. Eleva oraciones por su descanso eterno.

FAISAL, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Sus compañeros de la promoción 1951 de la escuela Normal Dr. José B. Gorostiaga, despiden a Gogui con dolor. Elevan oraciones para que Dios lo reciba en el Reino donde la luz no tiene fin y otorgue resignación a Ilda y sus hijos Juan y Ricardo como así también al resto de sus familiares.

GÓMEZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Sus hijas Vanina, Cecilia, nietos Victoria, Nicolás, Rodrigo, Valentina y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Piedad. C. D. Pedro L. Gallo 330, sala velatoria. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

QUIROGA, ROSA MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Sus hijos Liliana, Omar, Muñeca, José Luis, Ibáñez h. políticos Mingo, Juan Carlos, Rosa, nietos y bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Flores COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

RAIMUNDI DE DÍAZ. BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/18|. Su prima Azu Raimondi, su esposo Hugo Santillán, sus hijas Silvina, Mechy y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

RAIMUNDI DE DÍAZ. BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/18|. Desde Bs. As. Sus primos Pocha, Horacio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAIMUNDI DE DÍAZ. BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/18|. Sus sobrinas Elena Collado y Rosa Maldonado, sus sobrinos nietos José, Raúl, Cachi Collado; Valentina y Luján Cuevas; Paola Yost y sus sobrinos bisnietos Jonás, Fernando y Lupe participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Elevan oraciones en su memoria.

RAIMUNDI DE DÍAZ. BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/18|. Las amigas de su hija Inés; Liliana Bravo, Cecilia Santucho, Adriana Coronel, Chabela Neme y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

RAIMUNDI DE DÍAZ. BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/18|. Alberto Paz, María Eugenia Berdaguer de Paz, sus hijos Jerónimo y Laura; Francisco y Lucia, nietos Justiniano y María Leticia participan con dolor su fallecimiento.

RAIMUNDI DE DÍAZ. BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/18|. Lilia Araujo de Garay participa con mucha tristeza el fallecimiento de su querida colega, amiga y compañera de estudios, desde la infancia. Eleva oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

ÁVILA, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. María Cristina Ibáñez de Garay y su hija María Marcela Garay participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa, hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Raúl Alejandro Garay, su esposa Mariela Silighini, sus hijos Nicolás Facundo y Javier Agustín participan el fallecimiento del padre político de Pucho Silighini. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Carlos, Mariela, Gabriela y Pablo Daniel Silighini con sus respectivas familias participan con dolor su partida. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GOLA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Sus hermanos Antonina, Juan Pablo, Oscar, Sandra, María José, y Daniel y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardín del Sol. COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

GOLA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Querido tío gracias por los momentos compartidos, por tu generosidad y el cariño que siempre nos brindaste. Vivirás siempre en nuestros carrazones. Su sobrinos nietos Nataly y Fernando Clark Gola participan con dolor su fallecimiento.

GOLA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino Antonio Gola y familia participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOLA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su sobrino Miguel Ángel Gola y familia participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOLA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su cuñada Estela Dib, y sus sobrinos María del Carmen, Alejandro, Lucas, y José Gola participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GOLA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su cuñada Elba, y su sobrina Mariela Gola participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOLA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|."No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su sobrina Ana Gola, Domingo Sonzogni y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento.

GOLA, LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|."Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo él es mi roca, mi alcázar: no vacilaré". Analia Peralta Rondano y sus sobrinos nietos Vanina y Miky Gola participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Félix Lezana y Reina Rebullida acompañan con cariño a Delia por la pérdida de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Marchese, Grandi, Meson & Asoc. participa el fallecimiento del padre del querido Ramiro Bravo.

BRAVO, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Los compañeros de trabajo de su hijo Ramiro Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Señor, dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS- EMPRESA MANZINO.

SICA, EMILIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Su esposa Margarita Font, su hijo del corazón Franco Font y su esposa Marcia, nietos Octavio y Adriano, participan con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria. Quimilí.

SICA, EMILIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Lidia de O'Mill, sus hijos y sus familias acompañan en este doloroso momento a Magui y Franco, rezando por su eterno descanso. Quimilí.

SICA, EMILIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Martín Figueroa, su esposa Carolina O'Mill y sus hijas Martina y Emilia participan con dolor su fallecimiento. Quimilí.

SICA, EMILIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Carlos O'Mill, su esposa Mariel López y su hijo Carlos Benjamín participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Quimilí.

SICA, EMILIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Marcelo Rodríguez, su esposa Laurencia O'Mill y su hijo Santiago participan el fallecimiento del querido tío Emilio. Quimilí.

SICA, EMILIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto cultural Anglo Argentino y Big Ben School participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su Sra. esposa Margarita Font y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GIMAREY, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Su esposa, sus hijos, hija política y nietos invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. "Que el Señor te conceda el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Agradecemos de corazón a todas las personas que nos acompañaron en tan difícil momento. Sus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento, en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús (Bº Güemes) a las 20 hs. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

RÍOS SAAVEDRA, RICARDO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Su madre Nilda Saavedra, hermanos Verónica, Karina, Emiliano, hijos Agustino, Ricardo, hno. Político Ramón Marcelo, Luciana, y sobrinos y amigos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia la Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

SARIFE, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/11/16|. "Carlos, hermano querido, fuiste esa persona de luz, alegre y compañero. Hoy recuerdo todos esos momentos y no logro frenar mis lágrimas, por el deseo de tenerte cerca para abrazarte, pero sé que estás junto al Señor y que desde allí nos cuidas". Su hermana Nena Sarife y tus sobrinos Daniel, Guillermo y Gabriela, tu nieta Mika te recordarán en la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

SARIFE, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/11/16|. Tu hermana Nena Sarife y tus sobrinos Daniel, Guillermo y Gabriela, tu nieta Mika, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 2 años de su partida a la Casa del Señor.

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Papi, tus alas no estaban lista para volar pero nuestros corazones no estaban preparados para verte volar tan pronto. Sus hijas Agustina y Sofía, su esposa Liliana, su hermana Flora y sobrina Florencia invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Cristo Rey a las 20.30, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Responsos

DÍAZ, DARÍO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Dario hoy hace un año de tu repentina partida, te extraño todos los días de mi vida, todavía no puedo entender nada de lo que paso. Fuiste un gran compañero, ejemplo de padre, doy gracias a Dios por haberme puesto un hombre como vos. Te extraño mucho, te mando un beso grande al cielo .Tú esposa Graciela, hijos Marcelo, Mariela, Daniel, Adrian, Sergio y Cristian, h. pol. Rulillo y nieta Paola invitan al responso hoy a las 18 hs en el cemet. de Los Flores (Maco).