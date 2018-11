Otra huelga de Ersa paraliza y perjudica a la ciudad que se queda sin seis de sus ocho líneas urbanas

Fotos CONFLICTO. Los choferes de Ersa, apoyados por el gremio UTA, decidieron la medida de fuerza ante un incumplimiento salarial de la empresa.

15/11/2018 -

Una vez más, la ciudad está condenada a quedar paralizada por un nuevo paro, esta vez por tiempo indeterminado, de los choferes de la empresa concesionaria Ersa, que reclaman el pago de una diferencia salarial del 5,7% otorgada para ser abonada con el sueldo de octubre y que todavía no les pagó la patronal, ni siquiera después de una conciliación obligatoria a la que fueron citados días pasados por la Subsecretaría de Trabajo.

La medida dejará nuevamente a los 70.000 usuarios habituales de Ersa sin la prestación del servicio de todas las líneas que les fueran otorgadas en concesión, es decir la 110, 112, 114, 116 119 y 120, cuyos pasajeros vienen quejándose y denunciando hace tiempo el incumplimiento de las frecuencias, y el deficitario estado de las unidades, dado el deterioro por el uso y la evidente falta de un adecuado mantenimiento.

El paro

A causa del conflicto salarial, que se viene repitiendo desde hace varios meses, los choferes de Ersa con respaldo de la UTA decidieron un paro por tiempo indeterminado desde las 5 de hoy, tal como lo había comunicado el sindicato en la audiencia que se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo el martes y en la que también participaron representantes de la empresa y del municipio capitalino.

José Coronel, secretario de Finanzas de UTA, señaló que la medida se debía a que la empresa no pagó el aumento del 5,7% con el sueldo de octubre. Inclusive, los choferes denunciaron que Ersa no les entrega los recibos de sueldo: ‘La medida está ratificada, porque no hubo ningún ofrecimiento’ de parte de la empresa.

Un cementerio

‘Algunos coches no salen por la situación de desmantelamiento técnico en la que se encuentran. Hoy (por ayer) cuando fuimos a la empresa, había cerca de 40 unidades paradas, por problemas técnicos, es decir que no están en funcionamiento. Cuando uno va a la empresa es un cementerio. Lamentablemente, lo tenemos que decir así’.

Para ejemplificar más gráficamente el estado operativo de la empresa Ersa, Coronel reveló: "Salen cien (unidades a trabajar cada mañana) y a mitad de la mañana quedan 60 (en circulación). Van entrando y van quedando dentro de la empresa. Diferentes problemas técnicos hacen que no puedan seguir trabajando los muchachos (choferes) con total normalidad. Esa es la situación".

Aún así, Coronel tuvo una expresión de relativa esperanza, al decir: "Vamos a ver qué pasa mañana (por hoy), si hay algún ofrecimiento. Lo vemos muy lejano".

Destacó entonces sobre los empleos que "la gente (en alusión a la masa de trabajadores) está muy preocupada, especialmente los más grandes, que tienen 50, 55 años, que han dejado toda una vida en el transporte, porque ven comprometida la fuente labora".

A raíz de todo ello, Coronel justificó la reacción de los santiagueños: "Por supuesto que la frecuencia disminuye, los usuarios se enojan porque demora más el colectivo. Esa es la triste realidad de la empresa".